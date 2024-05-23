Rekabet Kurulu, yılın ilk 5 ayında aldatıcı reklamlara ne kadar ceza kesildiğini açıkladı. Ayrıca indirim algısı oluşturan reklamların durdurulduğunu da ekledi.

İnternet ortamlarındaki aldatıcı reklamların son zamanlarda ciddi oranda artış gösterdiğini biliyoruz. İnsanlar, bu reklamlara paralarından olabiliyordu. Rekabet Kurulu da bu nedenle düzenli olarak incelemeler gerçekleştiriyordu.

Kurul, şimdi de bu kapsamda verdiği cezaları açıkladı. Yılın ilk beş ayı üzerinde yapılan incelemelerde, geleneksel ve dijital mecralarda sağlık reklamlarından sosyal medya influencer’larının reklamlarına, gıda takviyesi reklamlarından satış reklamlarına kadar birçok sektörden reklam ve uygulama ele alındı.

Toplamda 107 milyon 883 bin TL ceza kesildi

Bu incelemelerin ardından Rekabet Kurulu, ocaktan mayısa kadarki aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamaları nedeniyle 107 milyon 883 bin 569 TL’lik idari para cezası uygulanmasına karar kıldığını duyurdu.

Mayıs ayına ilişkin gerçekleştirilen toplantıda, 119 adet dosyaya bakıldı. Bunlardan 110’ununda mevzuata aykırı olduğu ve tüketiciyi aldatmaya yönelik olduğu bulundu. Sadece mayıs ayında kesilen ceza ise 13 milyon 744 bin 459 TL olarak açıklandı.

Ayrıca sürekli indirim algısı oluşturan reklamların durdurulduğu ifade edildi. Bu tarz reklamlar üzerinde gerçekleştirilen denetlemelerde, tüketiciler nezdinde belirsizliğe yol açıldığı ve sürekli indirim/kampanya var algısı yaratıldığı görüldü ve durdurma kararı verildi.

Aynı zamanda anneler tarafından hazırlanan ürünlere eş değer vurgusu yapan ve özellikle gıda sektöründe kullanılan “anne tarifi” gibi ifadelerin yer aldığı reklamların da durdurulduğu eklendi. Bu kapsamda, "anne tarifi", "anne formülü", "anne dokunuşu" gibi ifadelerle tanıtım yapılmasının, ev koşullarında herhangi bir işlenme yöntemine tabi tutulmadan hazırlanan ve bu nedenle çocukların tüketimine rahatlıkla sunulabilecek bir gıda ürünü olduğu izlenimi yarattığı tespit edildi.