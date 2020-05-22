Google, 1 Temmuz'da Rekabet Kurulu'na Savunma Verecek

Rekabet Kurulu, genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı algoritma güncellemeleri ve Adwords reklamları ile hakim durumunu kötüye kullandığı iddiası ile Temmuz 2019’da Google’a soruşturma açılmasına karar vermişti. Soruşmanın sözlü savunma toplantısının 1 Temmuz'da gerçekleşeceği açıklandı.

Rekabet Kurulu tarafından Google’ın genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı algoritma güncellemeleri ve Adwords reklamları ile hakim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma, geçtiğimiz yılın temmuz ayında sonuçlanmıştı.

Söz konusu iddialara yönelik bulguları ciddi ve yeterli bulan Rekabet Kurulu, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak; Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited, Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.

Bugün yaptığı yeni açıklamada, yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindiğini bildiren Kurul, sözlü savunma toplantısının 1 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Rekabet Kurulu, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen başka bir soruşturma kapsamında, geçtiğimiz şubat ayında şirkete 98 milyon 354 bin lira idari para cezası verilmesine hükmetmişti.

Google, son yıllarda rekabet kurallarını ihlal ettiği için pek çok para cezası ile karşı karşı kaldı. Örneğin, Temmuz 2018’de Avrupa Birliği Komisyonu, Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,3 milyar euro para cezası vermişti. Söz konusu miktar, piyasa düzenleyicisi bir kurumun bir firmaya verdiği en büyük para cezası olarak kayıtlara geçmişti.

ABD’li şirket, 2017 yılında da e-ticaret sitelerindeki hakim durumunu suistimal etmekten 2 milyar 420 milyon euroluk para cezası almıştı. Son olarak Avrupa Birliği Komisyonu, geçtiğimiz yılın mart ayında internet reklamlarında pazar hakimiyetini kötüye kullandığı ve rakiplerini engellediği gerekçesiyle Google’a 1 milyar 490 milyon euro ceza vermişti.