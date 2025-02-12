Reklam Kurulu, Hepsiburada ve Trendyol'a ceza verdi. Cezanın nedeni, platformlarda tüketicileri yanıltmaya yönelik yorumlar yapılması ve sansür uygulanması.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Reklam Kurulu, düzenli olarak platformları inceliyor ve ihlalleri tespit ediyordu. Şimdi ise Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından olan Hepsiburada ve Trendyol ile alakalı bir gelişme yaşandı.

Kurul, iki platformun da haksız ticari uygulamalar uyguladığını tespit ederek ceza verdi. Cezanın, yorumlar nedeniyle geldiği aktarıldı.

Hepsiburada’da birbirine benzeyen olumlu yorumlar tespit edildi, Trendyol’un olumsuz yorumları yayımlamadığı görüldü

Gelen bilgilere göre Hepsiburada’da U.S Polo Assn. markasını içeren bazı ürünlerde sürekli birbirini tekrar eden aynı ifadelerle yazılmış çok sayıda pozitif yoruma rastlandı. İncelem sonucunda bunların şablon yorumlar olduğu ve alışveriş yapanları yönlendirmeyi amaçladığı tespit edildi. Bu yorumlarda, sürekli “Çok iyi, çok kaliteli”, “Yumuşak, çok rahat” gibi ifadeler kullanılıyormuş.

Öte yandan Trendyol’a ise olumsuz yorumları engellediği gerekçesiyle ceza verildi. Platformda bir tüketicinin Tansoy Home isimli satıcıdan aldığı bir evcil hayvan ürünün sorunlu olduğunu belirttiği bir yorum bıraktığı ancak şirketin bunu politikalarına uymadığı için yayımlamayı kabul etmediği aktarıldı. Yorum ise şu şekildeydi: “Dalga geçer gibi 4 parça 20 gramlık ve 5 cm ebadında kedi silüeti göndermişler. Mümkün olsa bir yıldızın da altında puanlamak isterdim.”

Bu hamle, kurul tarafından tüketiciyi yanıltıcı bir hamle olarak görülerek sansür olarak nitelendirildi. Ardından da haksız ticari uygulama nedeniyle Trendyol’la ilgili uygulamaların durdurulması cezası verildi. Hepsiburada’ya da benzer şekilde ticari uygulamaları durdurma cezası uygulandı.