Samsung Galaxy S10'un Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S10'un çıkışına artık çok az bir zaman kala sızıntılar da hız kazanmış durumda. Paylaşılan son bilgiler, daha önce sızdırılan kamera ve tasarım özelliklerini doğrular nitelikte.

Geçtiğimiz günlerde yapılan sızıntılarda, Galaxy S10 serisinin tüm modellerinde kullanılacak kameraların, Galaxy S9'un değişken diyaframla birincil 12 MP kamerasının geliştirilmiş bir versiyonu olacağı iddia ediliyordu. Paylaşılan son bilgiler de bu özellikleri doğruluyor.

Galaxy S10'un kamerası, 4K video desteğinin yanında optik görüntü sabitleme (OIS) desteği de sunacak. Süper yavaş çekim modu da kullanılacak kamerada, düşük ışıkta fotoğraf çekmeyi kolaylaştıracak "Bright Night" özelliği de kullanılabilir durumda olacak. Ayrıca Galaxy S10 serisinde kullanılacak kameralarda, Apple'ın portre moduna rakip olabilecek "Stage Lighting" özelliği de kullanıcılara sunulacak.

Ana kameraya ek olarak kullanılacak ikinci kamera 16 MP çözünürlüğüne sahip olacak ve geniş açılı fotoğraf çekebilmek için kullanılacak. Ayrıca bu kamerada otomatik odaklanma ve OIS desteği bulunmuyor. Galaxy S10 Plus'ta diğerlerine ek olarak üçüncü bir kamera kullanılacak. 13 MP'lik bu kamera, geniş açılı kameranın aksine otomatik odaklanma ve OIS desteği sunacak.

Tasarım hakkında paylaşılan bilgilere göre üst ve yan çerçevelerin kalınlığının aynı olduğu, alt çerçevenin ise diğerlerine göre daha kalın olduğu belirtiliyor. Samsung'un yeni telefonlarınının kutu içeriğinde, AKG'nin yenilenmiş kulaklıklarını sunması bekleniyor. Kutu içeriğinde yer alacak adaptörün de en az 20 W olması bekleniyor.