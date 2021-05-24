Renault Taliant Türkiye'de Satışa Sunuluyor: İşte Fiyatları

Renault, B segmentindeki rekabetçi sedan modeli Taliant'ı ilk kez Türkiye pazarında da satışa sunmaya hazırlanıyor. Genel olarak uygun fiyatlı olan otomobil, motor gücü olarak tartışmalı bir noktada olsa da tasarım ve konfor konusunda beklentileri karşılıyor.

Türkiye'nin en popüler otomobil markalarından biri olan Renault, B segmentindeki en yeni otomobili olan Taliant'ı ilk kez Türkiye'de satışa sunuyor. Renault Grubu’nun CMF-B adlı modüler platformu üzerine inşa edilen Renault Taliant, genel olarak şık ve uygun fiyatlı bir sedan isteyen sürücülere hitap ediyor.

Türkiye'de Joy ve Touch şeklinde iki ayrı donanım paketi ile satışa sunulacak olan Taliant, X-Tronic şanzıman, kör nokta uyarı sistemi, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı ve elektrikli park freni gibi segmentinin olmazsa olmazlarından pek çok donanımı beraberinde getiriyor. Yeni Renault Taliant hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Renault'nun Taliant modelini ilk kez Türkiye'de satışa sunacak olmasıyla ilgili konuşan Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Renault Grubu için çok büyük bir önem taşıyor. 2021 ilk çeyrek itibarıyla ülkemiz, grubun küresel çapta en büyük 7’nci pazarı konumunda bulunuyor. Renault Taliant modeli için Türk tüketicisinin önceliklendirilmesi, bu önemin göstergesi niteliğinde. 2021’in başından bu yana Renault’da yenilikler tüm hızıyla devam ediyor. Renaulution stratejik planı, yeni logo ve misyonun ardından sıra, ürün gamımızın en yeni üyesinde.

Modern ekipman seviyesi ve ihtiyaçlara yönelik sunduğu çözümler sayesinde Renault Taliant, perakende ve filo kullanıcılarını ideal fiyat-performans oranıyla buluşturacak. B-Sedan segmenti 2020 yılında Türkiye’de toplam binek pazarından yüzde 2,4 oranında pay aldı. Taliant modelimizin X-Tronic şanzıman ve LPG seçenekleriyle segmentteki en önemli 2 talebe cevap veriyoruz. Rekabetin kısıtlı olduğu bu segmentin yanı sıra Taliant, C sınıfından gelen tüketiciler için de cazip bir seçenek olacak. Türkiye’nin lider otomobil markası olarak, çok yönlülüğüyle öne çıkan yeni modelimizin satış performansımıza ciddi katkı vermesini öngörüyoruz."

Peki "Dacia Logan'ın ikiz kardeşi" diyebileceğimiz Renault Taliant'ın Türkiye fiyatı ne olacak? Türkiye'de 65 beygirden 100 beygire kadar değişen farklı motor seçenekleriyle satışa sunulacak Taliant'ın açıklanan nihai ve lansman özel fiyatları şu şekilde:

Renault Taliant fiyatı (Genel, lansmana özel)