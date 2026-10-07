Renault, Twingo'ya Göreni Şaşırtan Bir Cam Tavan Ekledi

Renault Twingo, artık UV korumalı ve oval tasarımlı yeni panoramik cam tavanı Twingobay'e sahip olacak.

Renault, elektrikli şehir otomobili segmentindeki temsilcisi Twingo'yu çok daha sempatik ve aydınlık bir görünüme kavuşturacak yeni opsiyonunu tanıttı.

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Fransız üreticinin en uygun fiyatlı elektrikli modeli için özel olarak geliştirilen yeni panoramik cam tavan "Twingobay", alışılmışın dışındaki oval hatları ve kabine kattığı ferahlık hissiyle dikkat çekiyor.

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İşte yeni şeffaf, oval ve güneşliksiz Twingobay

Twingobay adını taşıyan yeni panoramik cam tavan, 0,7 metrekarelik geniş bir alanı kaplayarak her iki koltuk sırasına da bolca doğal ışık sağlıyor. Geleneksel dikdörtgen cam tavanların aksine neredeyse yumurtayı andıran oval ve yuvarlatılmış hatlara sahip olan tasarım, Twingo’nun neşeli ve karakterli yapısıyla tam bir uyum yakalıyor. Camın iç tarafında yer alan özel grafikler araca özgün bir hava katarken, geçmiş nesillerdeki açılır kumaş tavan geleneği yerini daha modern ve sabit bir cam panele bırakıyor.

Geleneksel bir güneşlik veya gölgelik barındırmayan Twingobay, çok katmanlı ve düşük emisyon kaplamalı cam yapısı sayesinde UV ışınlarının %99,9’unu filtreliyor ve kızılötesi radyasyonu engelliyor. Böylece kabin hem yaz hem de kış aylarında ideal sıcaklıkta kalırken ek bir perde mekanizmasına ihtiyaç duyulmuyor. Birbirinden bağımsız kaydırılabilen iki arka koltuk ve 360 litreye kadar çıkan bagaj hacmiyle Twingo EV, bu tavan opsiyonu sayesinde kompakt boyutlarına rağmen dar alan hissini tamamen ortadan kaldırıyor.

Renault, oval cam tavanlı Twingo’yu 12 Ekim’de Paris Otomobil Fuarı’nda sergiledikten hemen sonra Avrupa’da siparişe açacak. Twingobay opsiyonunun ülkelere göre 550 ile 600 euro arasında değişen bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor.