Resident Evil 3 Remake’ten Yeni Oyun İçi Görüntüler Geldi

Resident Evil hayranlarının uzun süredir beklediği RE3 Remake oyunu hakkında yeni açıklamalar yapıldı. Geliştirici şirket Capcom’un verdiği oynanabilir bir demo müjdesinin yanı sıra oyuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Resident Evil, hep PlayStation’ın en efsane oyunlarından biri olarak bilindi. 90’lı yıllardan beri kimi oyuncu için yeri doldurmaz bir marka olan korku/aksiyon serisi, nostalji meraklısı hayranlarının isteklerini cevaplamaya önem verdi. Serinin 2. oyununun ‘Remake’ versiyonu çıkarıldı. 3. oyunun da yeniden yapılandırılmasını isteyen hayranlar, yakın zamanda tatmin edici yanıtlar aldı.

Oyunun geliştirici şirketi Capcom, bugün resmi olarak Resident Evil 3 Remake oyununun piyasaya sunulacağını hayranlara duyurdu. Twitter’da yapılan duyuru paylaşımında oyunun oynanabilir demosunun yakın zamanda çıkacağı bildirildi. Bunun dışında ek bir ayrıntıya değinilmedi.

İşte Capcom’un Resident Evil 3: Remake’i müjdelediği Twitter paylaşımı:

Resmi PlayStation blogunda yeni Resident Evil 3’ün bazı ayrıntılarına dair bilgiler paylaşıldı. Ayrıntıların paylaşıldığı gönderiye göre Capcom, yeni oyunda Raccoon City’yi adeta yeniden inşa etti. Böylece oyun, öncekinden çok daha büyük bir haritaya sahip oldu.

Capcom’un yeni gerçekçi görsel tasarımı Raccoon City’ye çok daha detaylı bir görünüm kazandırdı. RE3’ün sokakları adeta sil baştan yapılandırıldı ve bu oyunu bir remake oyunu olmaktan ileriye taşıdı. Sokakların ve metro istasyonu, dükkanlar gibi iç mekanların genişletilmesi ve çok daha ayrıntılı bir şekilde detaylandırılması, Resident Evil hayranlarına nostaljiyi yeni metotlarla yaşatmak için planlandı. Bugün gelen açıklamadan sonra oynayış videosu da YouTube’daki yerini aldı. Bu oynayış videoları sayesinde bloglarda bahsedilen birçok yeniliğe şahit olma şansı ortaya çıktı.

İşte bugün paylaşılan RE3 Remake oynayış videolarından biri:

Bugün ortaya çıkan bütün bilgi ve görüntüler, oyunun önceki remake oyunundan çok farklı bir anlayışla yapıldığını ortaya koydu. Daha önce piyasaya çıkan Resident Evil 2 Remake, orijinal oyunun yapısına tamamen sadık kalarak geliştirilmişti. Yeni oyunda ise orijinal oyunun konu ve teması kullanılarak çok daha farklı bir yapıya sahip bir oyun ortaya konmuş oldu. Resident Evil 3 Remake, 4 Nisan tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için piyasaya sunulacak.