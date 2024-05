Efsanevi söz yazarı, besteci ve senarist Richard M. Sherman 95 yaşında vefat etti. Sherman, kardeşi ile birlikte pek çok Disney şarkısını bestelemişti.

Disney animasyonlarının ayrılmaz parçalarından biri hiç şüphe yok ki şarkılar. Bu şarkılardan bazıları dünyanın dört bir yanında herkes tarafından bilinir hâle geliyor ve ödüller alıyor. Oscar ödüllü Disney şarkılarına da imza atan efsanevi müzisyen ve senarist Richard M. Sherman, 95 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kardeşi Robert B. Sherman ile The Sherman Brothers ismiyle pek çok Disney yapımına şarkılar yapan Richard M. Sherman, Mary Poppins, Orman Kitabı, The Sword in the Stone ve The Many Adventures of Winnie the Pooh gibi yapımların şarkılarına imza atmıştı. Dokuz defa Oscar'a aday olan kardeşler, Marry Poppins ile en iyi orijinal müzik ve Chim Chim Cher-ee ile de en iyi orijinal şarkı ödüllerine ulaşmıştı.

Arkasında büyük bir kültürel miras bıraktı

Sherman'ın eserleri arasında Bedknobs and Broomsticks ve The Happiest Millionaire gibi şarkılar yer alan sanatçı, Snoopy'nin müzikal filmi Snoopy Come Home gibi ikonik yapımlarda da yer almıştı. Chitty Chitty Bang Bang'in müzikal filmi ve Charlotte's Web de sanatçının diğer bilinen eserleri olmuştu.

Sharman ayrıca bazı bağımsız müzikallerin ve filmlerin senaryolarını da kaleme almıştı. Sanatçının vefatının ardından bir açıklama yapan Disney'in patronu Bob Iger, "Richard'ın dünyada bıraktığı izden dolayı ona sonsuza kadar minnettar olacağız." açıklamasında bulundu.