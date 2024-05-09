Disney+'ın, Hulu'dan sonra Max'in de içeriklerine ev sahipliği yapmaya başlayacağı açıklandı. Yeni dönemin ne zaman başlayacağı ve kaç para karşılığında satın alınabileceği açıklanmadı.

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformlarından Disney+ ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, yeni bir çalışma içerisinde olunduğu ifade edildi. Açıklamaya göre kullanıcılar, Disney+, Hulu ve Max içeriklerinin tamamına aynı anda ulaşabilecekler.

Disney+, bundan bir süre önce Hulu entegrasyonu içermeye başladı. Yani kullanıcılar, bazı bölgelerde Disney+ ile Hulu'ya aynı anda ulaşabildiler. Şimdi bunun kapsamı biraz daha genişleyecek. Artık Max'te bulunan içerikler de Disney+ aracılığıyla kullanıcılara sunulacak.

Yeni paket için fiyat ve tarih açıklanmadı

Warner Bros., konuyla ilgili açıklamasında yeni paket için çıkış tarihi ve fiyat açıklamadı. Ancak paylaşılan bir detay var. Yapılan açıklamaya göre yeni paketin reklamlı ve reklamsız versiyonları bulunacak. Yani kullanıcılar, birden çok fiyatlandırma ile karşılaşacaklar. Öte yandan; çıkış için yaz mevsiminin ilerleyen dönemlerinin işaret edildiğini söyleyelim.

Warner Bros. Discovery'nin küresel yayın ve oyunlardan sorumlu CEO'su olarak görev yapan JB Perrette, bu yeni hamle ile hem içerik sayısının artacağını hem de daha fazla aboneye ulaşacaklarını söyledi. İddialı bir çıkış yapan Perette, bu yeni paket ile tüketicilerin en iyi içerik koleksiyonuna ulaşacaklarını ifade etti.