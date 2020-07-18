Ünlü oyuncu Robert Downey Jr., kız kardeşini köpek saldırısından kurtaran 6 yaşındaki Bridger Walker'ı arayarak kendisine özel bir hediyesi olduğunu söyledi. Downey Jr., hediyesini Walker'ın doğum gününde vereceğini ifade etti.

Geçtiğimiz gün size aktardığımız bir haberimizde 6 yaşındaki küçük kahraman Bridger Walker'ın 4 yaşındaki kız kardeşini bir köpek saldırısından kurtarmasını ve Captain America'yı canlandıran Chris Evans'ın Walker'a video gönderdiğinden bahsetmiştik.

Kız kardeşini köpek saldırısından kurtaran ve yüzüne 90 dikiş atılan Walker'ın halası, küçük Bridger'ın hikâyesini paylaştı. Paylaşılan hikâyeye Marvel Sinematik Evreni'nden birçok oyuncu cevap vererek Walker'a ulaştı.

Captain Amerika'nın ardından Iron Man'den de hediye sözü

Chris Evans'tan sonra Walker'a ulaşan Robert Downey Jr., Walker'a "Bridger, sen bir yıldızsın. Adım Robert Downey Jr., beni Captain Amerika ile eski bir dost yapan Tony'yi canlandırıyorum. Kendisinin kalkan göndereceğini duydum, ben daha iyisini yapacağım. Doğum gününde beni ara, senin için özel bir hediyem var. Bu bir söz; kalkanı alt edecek bir söz" dedi.

Tabii Bridger'a ulaşanlar sadece Chris Evans ve Robert Downey Jr. olmadı, ayrıca Hulk'a can veren Mark Ruffalo da bir mesaj gönderdi: "Başkalarının iyiliğini kendilerinin önüne koyan insanlar, bildiğim en büyük kahramanlar ve düşünceleri insanlardır. Cesaretine ve kalbine çok büyük saygı ve hayranlık duyuyorum" dedi.

Benzer şekilde Thor'u canlandıran Chris Hemsworth ve Captain Marvel'ı canlandıran Brie Larson da minik Walker'a ulaşanlar arasında yer almıştı. Ayrıca dün yaptığımız bir haberimizde Spider-Man'i canlandıran Tom Holland'ın Bridger Walker'a gönderdiği mesajı sizlerle paylaşmıştık. Kötü olayların artarda yaşandığı 2020 yılında Bridger Walker'ın ufak kardeşi için yaptığı kahramanlık, gündemden bunalanlar için bir 'nefes alma' şansı yarattı.