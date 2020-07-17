Ünlü Oyuncu Tom Holland, kız kardeşini hiç düşünmeden köpek saldırısından kurtaran 6 yaşındaki Bridger Walker'ı aradı. Yaptığının çok cesurca bir şey olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, küçük çocuğu Örümcek Adam 3'ün çekimlerine davet etti.

ABD’de 4 yaşındaki kız kardeşini köpek saldırısından kurtarırken yaralanan 6 yaşındaki Bridger Walker’ın hikâyesi geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın odak noktası hâline geldi. Kız kardeşini köpek saldırısından kurtarmak için düşünmeden atlayan Walker, özellikle “Biri ölecekse kardeşim yerine bu ben olmalıyım diye düşündüm ve harekete geçtim” sözleriyle milyonların kahramanı oldu.

Şimdiye dek birçok ünlü isim, küçük çocuğu telefonla arayıp yaptığı kahramanlığı tebrik etmiş ve ondan övgü dolu sözlerle bahsetmişti. Şimdiyse Avengers serisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Tom Holland, kız kardeşini köpek saldırısından kurtaran çocuğu arayıp onunla görüştü. Yaptığının büyük bir kahramanlık olduğunu söyleyen Holland, küçük hayranını ayrıca Örümcek Adam 3 çekimlerine de davet etti.

Tom Holland, 6 yaşındaki kahraman çocuğu aradı:

Bridger Walker ve ailesini FaceTime ile arayan ünlü oyuncu, konuşma boyunca Bridger’dan övgü dolu sözlerle bahsetti. İkili arasındaki konuşmada Holland’ın şu sözleri dikkat çekti:

“Kız kardeşin senin gibi birine sahip olduğu için çok şanslı. Yani, çok cesur bir çocuksun. Yaptığın kolay değil dostum, kendinle gurur duymalısın. Örümcek Adam 3’ü çekeceğiz ve eğer sete gelip takılmak ve Spider Man elbisesini daha yakından görmek istersen her zaman bekleriz. Her zaman benim misafirim olacaksın.”

Kaptan Amerika rolüyle tanınan bir diğer ünlü oyuncu Chris Evans, geçtiğimiz günlerde Avengers filmlerinin hayranı olduğu bilinen Bridger Walker için bir video kaydetmiş ve yayınlamıştı. “Sen bir kahramansın, kardeşin senin gibi bir abisi olduğu için çok şanslı” diyen Evans, küçük çocuğa orijinal Kaptan Amerika kalkanı göndereceğini söylemişti.

Bridger Walker için yapılan paylaşımlardan bir diğeriyse ünlü oyuncu Anne Hathaway’den gelmişti. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Hathaway, Bridger ve kardeşinin fotoğrafını “Ben bir Avenger değilim ama ne zaman bir süper kahraman görsem tanırım. Hayatta senin yarın kadar bile cesur olabilmeyi çok isterdim Bridger” notuyla yayınlamıştı.