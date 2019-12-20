2011 yılından bu yana yollarını gözlediğimiz Sherlock Holmes, üçüncü filmiyle Aralık 2021 tarihinde geri dönüyor. Bugün ortaya çıkan yeni bir bilgiye göre, serinin yıldızı Robert Downey Jr., çekilmesi planlanan dördüncü filmde de ünlü dedektifi canlandırmaya devam edecek.

Son Sherlock Holmes filminin yayınlanmasından bu yana tam 8 sene geçti. Seriye dair ümitlerimiz tam tükeniyor derken Warner Bros., Mayıs 2018’de yaptığı açıklama ile Sherlock Holmes 3’ün 2020 Noel’inde vizyona gireceğini duyurdu. Bundan yaklaşık bir sene sonra gösterim tarihini revize eden stüdyo, serinin üçüncü halkasını 21 Aralık 2021’e ertelediğini belirtti.

Şu an elimizde kesin diyebileceğimiz bir vizyon tarihi var. Ayrıca Robert Downey Jr. ve Jude Law’un sırasıyla Sherlock Holmes ve Dr. Watson rollerine geri döneceğini biliyoruz. Fakat senaryosu Chris Brancato tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda kimin oturacağı hala belli değil.

Sherlock Holmes 3, Aralık 2021'de beyaz perdeye taşınacak

Bugün, Warner Bros.’a yakın kaynaklara dayandırılan bazı haberlerde, RDJ’nin çekilmesi planlanan dördüncü filmde de ünlü dedektifi canlandırmaya devam edeceği iddia edildi. Görüşüne göre stüdyo, her iki filmi de arka arkaya çekmeyi planlıyor. Elbette bu, ünlü aktörün programının yoğunluğa bağlı olarak değişebilir. 2008 yılından bu yana Marvel Sinematik Evreni’nde (MCU) canlandırdığı Iron Man karakterine veda eden RDJ, boşalan takvimini Sherlock Holmes’un yeni filmleri ile doldurabilir.

2009 yılında izleyicilerle buluşan serinin ilk filmi, dünya çapında 524 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. İki yıl sonra gelen devam filmi ‘A Game of Shadows’ ise beyaz perdedeki macerası boyunca 545 milyon dolar kazanmıştı. Tam 10 yıl sonra yani 21 Aralık 2021 tarihinde vizyona girecek olan Sherlock Holmes 3’ün nasıl bir performans göstereceği ise şimdiden büyük merak konusu.