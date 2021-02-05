GTA 6'nın Çıkış Tarihi ile İlgili Dikkat Çeken İddia

İddialar havuzunun vazgeçilmezi GTA 6 ile yeni bir gelişme yaşandı. 4chan isimli forumda paylaşılan ve birkaç saat içerisinde kaldırılan bir gönderiye göre GTA 6, Ekim 2023'te piyasaya sürülecek. Kaynak, oyunda tek bir karakter ve hikayenin de bugüne kadarkiler arasında en iyi olacağını savunuyor.

Rockstar Games'in en azından birkaç yıldır üzerinde çalıştığına inanılan GTA 6 isimli oyunuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bir Reddit kullanıcısı, tartışmalı bir platform olan 4chan'deki bir hesaptan paylaşım yapıldığını ve heyecanla beklenen oyunla ilgili yeni gelişmelerin olduğunu duyurdu. Eğer söz konusu iddialar doğru ise Rockstar Games'in, GTA 6 için "Hedef 2023" prensibine sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Reddit'te paylaşılan iddiaların dikkat çeken bir yanı var. İddiaların asıl sahibinin 4chan'deki paylaşımı, platformda birkaç saat bile duramadan kaldırıldı. Böyle bir şeyin neden yaşandığı bilinmezken, söz konusu iddiaların GTA 6 ile ilgili pek çok ayrıntıya değiniyor olması dikkatlerden kaçmıyor. Dilerseniz hemen, o iddialara genel bir bakış atalım.

İddialara göre GTA 6, bugüne kadarki en iyi hikayeye sahip olacak

Paylaşılan gönderiye göre GTA 6, 70'li yılların sonlarında geçecek. Ayrıca bu oyunda, geçtiğimiz yıllarda da dile getirilen ve kod adı Ricardo olan tek bir oynanabilir karakter olacak. Kaynağa göre oyunun haritası ise bu kez biraz daha küçük olacak. 4chan kullanıcısına göre GTA 6 haritası, Miami'yi kapsayacak şekilde tasarlanıyor ve genel olarak Red Dead Redemption 2'deki Guarma'ya benzeyecek. Ancak harita küçük olsa da oyunun hikayesi, 60 saat oynanış imkanı sunacakmış.

Kaynağın GTA 6'nın hikayesiyle ilgili anlattığı şeyler bunlarla değil. Sızıntıyı yapan kişiye göre GTA 6'nın hikayesi, bugüne kadarki en iyi hikaye olacakmış. Ancak görünen o ki bu hikaye, daha çok mantığın yer aldığı şekilde oluşturulmuş. Kaynak, Red Dead Redemption 2'nin hikayesinin GTA 6'dan çok daha duygusal olduğunu belirtiyor. Bu arada, hikayedeki görevlerle birlikte sunulacak yan görevler, oyuncuyu özgür hissettirecekmiş.

4chan'de yer alan gönderi, bunların haricinde bugüne kadar bildiğimiz şeyleri de tekrarlıyor. Bunlar, gönderinin daha fazla ilgisini çekmesi için yapılmış şeyler olabilir. Ancak kaynağın değindiği başka bir husus daha var. Bu da hepimizin merakla beklediği, oyunun çıkış tarihi. Kaynağa göre Rockstar Games, GTA 6 için Ekim 2023'ü öngörüyor. Ancak bunun şu an için bir planlama olduğu anlaşılabiliyor. Yani iddialar gerçekse, çıkış tarihinde de değişiklikler yaşanabilir.