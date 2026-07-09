Rolls-Royce, lüks takım elbiseleriyle bilinen Savile Row'dan ilham alarak tasarladığı özel üretim Ghost Savile Row'u duyurdu.

Birleşik Krallık merkezli Rolls-Royce, dünyanın en büyük lüks otomobil üreticilerinden biri konumundaydı. Firmanın Ghost modeli de en ünlü araçlarından biriydi. Şimdi ise şirket, İngiliz terzilik geleneğinin zarafetini otomotiv dünyasının zirvesine taşıyan ve dünyada sadece tek bir örneği bulunan tamamen kişiye özel Ghost Savile Row modelini tanıttı.

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Şık bir takım elbise konseptiyle geliştirilen bu son derece özel Ghost Extended siparişi, dış tasarımında kullanılan Midnight Sapphire ve English White çift tonlu renk kombinasyonuyla lacivert bir takım elbise ile beyaz gömlek uyumunu doğrudan gövdesine yansıtıyor.

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Karşınızda Rolls-Royce Ghost Savile Row

Geleneksel hat çizgileri yerine aracın gövdesinde elle uygulanan gümüş hatlar tercih edilmiş. Bu çizgiler, şık bir takım elbiseyi tamamlayan kol düğmeleri ve lüks saatler gibi zarif aksesuarları çağrıştırıyor. Ghost Savile Row'un bu dikkat çekici dış görünümü, gövde rengine sahip merkez kapaklarla donatılmış 22 inç büyüklüğündeki özel tasarım jantlar ile birleşiyor. Araç, lüks takım elbiseleriyle bilinen Savile Row'dan ilham alıyor.

Aracın kapıları açıldığında iç mekânda lacivert ve kutup beyazı deri döşemele bizi karşılıyor. Koltuklarda ise lüks özel dikim takım elbiselerdeki ince çizgilerden ilham alınarak tasarlanan gri dkişler var. Rolls-Royce tarihinde ilk kez yer verilen bu ince çizgili dikiş işçiliği, her bir koltuğun kendine has geometrisine tam uyum sağlayacak şekilde özel olarak konumlandırılmış.

İçerideki en güzel ayrıntılardan biri ise orta kol dayanağı aşağı indirildiğinde karşımıza çıkan özel dikim lüks bir ceketin renkli astarını anımsatacak şekilde tasarlanan nakış deseni. Markanın merkezindeki ağaçların kuşbakışı siluetinden ilham alınarak çizilmiş. Tam yedi farklı renk tonundan oluşan bu nakış, 250 bin dikiş ve 1.830 metre iplik kullanımıyla ortaya çıkarılmış. Bu da markanın şimdiye kadarki en yoğun işçilik gerektiren detaylarından biri olarak kayıtlara geçmiş.