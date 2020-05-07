Rolls-Royce'u Spor Otomobille Birleştiren Konsept Tasarım

Lüks araçlarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Rolls-Royce markası, bir spor otomobil üretseydi nasıl olurdu? Ünlü tasarımcı, pek çok kişinin merak ettiği bu konuya render tasarımıyla güzel bir fikir sundu.

Dünyanın en lüks otomobillerini üreten markalardan birisi olan Rolls-Royce’un pek fazla spor otomobillerini görmüyoruz. Genelde çok zengin insanların tercih ettiği bu arabalar, devasa yapılarıyla lüks ve hızı birlikte sunmayı tercih ediyor. Bir aracın lüks olması da genelde daha ağır olmasına neden oluyor. Elbette ağır olması aracın yavaş gideceğini anlamına gelmiyor. Rolls-Royce’larda yer alan V12 motor, herhangi bir ağırlığı rahatlıkla yüksek hızlara çıkarabilecek gücü üretiyor. Yine de, Rolls-Royce bir spor otomobil çıkarsaydı bu nasıl olurdu hep merak edilmiştir.

Yaptığı render tasarımlarıyla otomobil üreticilerine bakış açımızı değiştiren ünlü tasarımcı Rain Prisk’in elinden çıkan bu render, Rolls-Royce’un bir spor otomobil çıkarsaydı nasıl görüneceğini bizlere gösteriyor. Prisk, süper lüks otomobil üreticisinin tasarım dilini alıp şık, iki kapılı spor bir otomobile uyarlamış.

Prisk, otomobilin tasarımını güncellerken Rolls-Royce’ların klasik tasarım çizgisinin spor otomobil düzeni ile sorun yaşadığını açıkladı. Yine de ortaya çıkan sonucun son derece tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz.

Rolls-Royce’un ön tarafındaki kalıplı tasarımını koruyan render, bunu arkaya doğru sağlam kavisli bir kurguyla tamamlıyor. Ön tarafında daha dar bir ızgara, ince farları bulunan konsept araba, spor bir otomobil olarak tasarlanmış olsa Rolls-Royce’un kaslı yapısını korumayı başarıyor.

Spor otomobil gelecek mi?

Bu konsept araç çok güzel olsa da Rolls-Royce’un önümüzdeki süreçte spor otomobil çıkaracağına dair hiçbir bilgi yok. Şirketin müşteri kitlesi düşünüldüğünde böyle bir otomobilin çıkması da çok gerçekçi değil.