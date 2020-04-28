Rolls-Royce'un Bir Bal Üreticisi Olduğunu Biliyor muydunuz?

Otomobil sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Rolls-Royce, İngiltere'deki 42 dönümlük arazisinde bal üretimi yapmaya devam ediyor. Ürettiği balları parayla satmayan şirket, bunun yerine hatırı sayılır müşterilerine hediye olarak ikram ediyor.

İngiltere merkezli Rolls-Royce, otomobil sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi. Tasarladığı şık ve pahalı araçları ile milyonlarca otomobil tutkununu kendine hayran bırakan Rolls-Royce, gezegenimizin içinde olduğu koronavirüs pandemisi nedeniyle bir süredir otomobil üretimi yapmıyor. Ancak şirket, 250 bin arıdan oluşan dev bir ordu ile kendi ismiyle bal üretimi yapmaya devam ediyor.

Aslına bakacak olursak Rolls-Royce, bal projesi için birkaç yıldır yatırım yapıyor. Şirket, İngiltere'nin Batı Sussex kontluğunda bulunan Goodwood bölgesinde toplamda 42 dönümlük arsa üzerine konuşlandırılmış tesiste arılarla bal üretiyor. Arılar, 8 dönümden daha büyük bir arazi içerisinde yaşamlarını sürdürüyorlar ve buradaki bitkileri kullanarak bal üretiyorlar.

Rolls-Royce, ürettiği balları ticari amaçla satmıyor

Rolls-Royce'tan Richard Carter, çevreye derinden bağlı olduklarını ifade ediyor. Daha önce de çevrenin korunabilmesi için onlarca projenin altına imza attıklarını söyleyen Carter, bal üretimi projesiyle de hem çevrenin hem de İngiltere'deki arı popülasyonunun korunmasına yardımcı olduklarını ifade ediyor. Carter'a göre Rolls-Royce, geçmişte olduğu gibi gelecek yıllarda da çevre dostu projeler üzerinde çalışmaya devam edecek.

Rolls-Royce tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, ürettiği balları ticari olarak satmıyor ve daha çok hatırı sayılır müşterilerine hediye ediyor. Bu durum, üretilen balın az miktarda olduğunu düşündürebilir ancak şirket, 2020 yılında beklentilerin çok üzerinde bal üretimi yaptı. Hatta yapılan açıklamalara göre bu yıl üretilecek olan toplam bal miktarı, şirketin yıllık üretim hacmini de ciddi anlamda aşacak.