NVIDIA'nın yeni RTX 50 serisinde yer alacak olan RTX 5080'in Avrupa fiyatı bir perakendeci tarafından sızdırıldı.

NVIDIA’nın merakla beklenen RTX 50 serisinin lansmanına yalnızca üç gün kaldı ve yeni amiral gemisi ekran kartlarına dair detaylar gelmeye devam ediyor. Bugün ise serideki güçlü modellerden RTX 5080'in fiyatı sızdırıldı.

RTX 5080 fiyatı ne kadar olacak?

DLSS 4 desteğiyle birlikte gelecek olan RTX 50 serisinden RTX 5080'in Asus tarafından üretilen bir varyantı Avrupa’da 1.699 euro fiyat ile listelenmiş durumda.

ASUS’un özel sürümlerinin genelde Founders Edition (FE) modellerinden daha pahalı olduğu göz önüne alındığında, RTX 5080’in FE versiyonunun da 1200 ila 1300 euro arasında bir fiyatla piyasaya çıkması bekleniyor.

Sızan fiyat RTX 4080’in çıkış fiyatı ile benzer bir seviyede ancak NVIDIA’nın önceki modellerdeki satış stratejisine bakılırsa bu rakamın kullanıcılar için cazip görünmesi sunacağı performansa bağlı olacak.

RTX 5080 bilinen teknik özellikleri

CUDA Çekirdekleri : 10,752

: 10,752 VRAM : 16 GB GDDR7

: 16 GB GDDR7 Bellek Hızı : 30 Gbps (serideki en hızlı GDDR7 bellek)

: 30 Gbps (serideki en hızlı GDDR7 bellek) TDP: 360W

RTX 5080 çıkış tarihi

RTX 5080, 6 Ocak’ta tanıtılacak ve 21 Ocak’ta raflardaki yerini alacak.

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