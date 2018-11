Rust'ın Oynanış Rakamları Yeni Bir Rekor Kırdı

Görünüşe göre Rust oyuncuları sıcak hava balonlarını oldukça seviyorlar. Bu hafta oyuna eklenen sıcak hava balonları ve yerden havaya roketlerle beraber, oyunun oyuncu sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bugün Steam'in resmi istatistik sayfasına göre Rust, aynı anda 71.000 kişiden fazla oyuncu sayısına ulaştı. Steam'e şu an bakıldığında ise Rust; Dota 2, CS: GO, PUBG ve Rainbow Six Siege'den sonra en çok oynanan beşinci oyun.

Steam Charts'ın verilerine baktığımızda en son güncelleme ile beraber oyuncu sayısında bir artış olduğunu görebiliyoruz. Benzer şekilde, oyunu 70 binden fazla oyuncunun aynı anda oynaması ise Şubat 2018'in 68 bin kişilik rekorunu kırıyor. Şubat'taki rekor, oyun Erken Erişim sonlandığında yaşanmıştı.

Tek amacınızın hayatta kalmak olduğu oyunda bunu yapmak için açlık, susuzluk ve soğuk gibi engellerin üstesinden gelmeniz gerekiyor. Oyunun Steam'deki güncel fiyatı ise 57 TL.