Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkanı Aleksandr Jarov, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Facebook ve Twitter'ın Rus kullanıcıların verilerini içerisinde barındıran sunucularının en geç 9 ay içerisinde Rusya'ya taşınması gerektiğini söyledi.

ABD ve Rusya arasında soğuk savaş resmi olarak bitmiş olsa da hiçbir zaman tam olarak bir barış ortamı sağlanamadı. Günümüzde daha çok teknoloji tarafında görülen bu 'savaş', şimdi de ABD'li devler Facebook ve Twitter'ı etkilemiş durumda.

Facebook ve Twitter, Rus kullanıcıların şahsi verilerini içeren sunucuları Rusya'ya taşımadıkları sebebiyle bu ay maddi olarak cezalandırıldılar. Sosyal medya devleri, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından uyarıldı. Roskomnadzor Başkanı Jarov, mahkemenin görüldüğünü ve bu karara uyulması gerektiğini söyledi: "Mahkeme görüldü ve şirketler cezalandırıldı. Mahkeme kararına göre bu şirketlere Rusya mevzuatının gerekliliklerini yerine getirmeleri için dokuz aylık bir süre verildi."

Facebook ve Twitter yetkililerinden beklentilerinin kurallara uyulması olduğunu söyleyen Jarov, "Umarım, işin sonu sitelerin bloklanmasına varmaz" şeklinde konuştu.

Rusya'da 1 Eylül 2015'te yürürlüğe giren kişisel verileri depolama kanunu, Rusya vatandaşlarına ait şahsi verilerin ülke sınırları dışında depolanmasını yasaklıyor ve içeride tutulmasını zorunlu kılıyor. Kanuna göre bu kurala uymayan internet siteleri, Roskomnadzor tarafından kapatılabiliyor.

Buna göre Roskomnadzor, 2016 yılında 5 milyon Rus kullanıcının bilgilerini Rusya'da saklamadığı fark edilen LinkedIn'e erişim yasağı getirmiş; 2018'de ise Moskova'da bulunan Taganskiy mahkemesi, Roskomnadzor'un Telegram'a erişimin engellenmesine izin verilmesi talebini onaylamıştı.