Rusya - Ukrayna Krizi, e-İhracatın Tavan Yapmasını Sağladı

E-ticaret ve lojistik firmalarının önde gelen isimleri, Türkiye'nin ilk e-ticaret fuarı öncesinde Rusya - Ukrayna arasında devam eden savaşın sektöre etkileri ile ilgili konuştu. Yapılan açıklamalarda savaşın Avrupa ve Orta Doğu'da e-ihracatı artırdığı ve Türkiye'deki ihracatın önünün açılabileceği ifade edildi.

Geride bıraktığımız şubat ayı sonunda Rusya, Ukrayna’ya yönelik askeri harekât başlattığını duyurmuş ve savaş ilan etmişti. O günden bu yana da dünyanın tek konuştuğu konu, bu iki ülke arasında süren savaştı. Binlerce insanın hayatına kaybetmesine neden olan savaş, aynı zamanda birçok sektörün de etkilenmesine sebebiyet vermişti.

Teknolojiden eğlenceye kadar birçok alanın etkilenmesine neden olan savaş, ülkelerin ve birçok dev şirketin Rusya’ya yönelik yaptırım uygulamaya yönelmesine neden olmuştu. Rusya da buna karşılık olarak hamleler yapmıştı. Bizim de sizlere aktardığımız üzere geçtiğimiz günlerde gelen haberlerde Rusya’nın bazı ülkelere tahıl ve şeker ihracatını geçici olarak durdurduğu ifade edilmişti. Şimdi de hâlen süren savaşın lojistik ve e-ticareti nasıl etkilediği ile ilgili açıklamalar yapıldı.

Türkiye’deki ihracatın önü açılabilir

Sektörün önde gelen isimleri, önümüzdeki günlerde Antalya’da düzenlenecek olan ve Türkiye’nin ilk e-ticaret fuarı olacak olan WORLDEF fuarı öncesinde savaşın etkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya merkezli dev lojistik firması CDEK’in Türkiye CEO’su Sertalp Demirağ yaptığı açıklamalarda krizin e-ticaret ve lojistik operasyonlarına etkisini değerlendirdi.

2017’den beri CEO’luk görevini üstlenen Demirağ açıklamalarında, Türkiye’den Rusya’ya kargo çıkışlarında bir azalma olmadığının ve herhangi bir sorunun meydana gelmediğinin altını çizdi. Yaşananlar dolayısıyla Avrupa’dan Rusya’ya yapılan ihracattaki yaşanan sıkıntıların Türkiye’den ihracatın önünü açabileceğini düşündüklerini aktaran Demirağ, firmaların Rusya’da hizmetlerini durdurmasının pazardaki rekabeti düşürdüğünü; bunun da Türkiye’deki firmalar için büyük fırsatlar oluşturabileceğini kaydetti ve önümüzdeki dönemde Türk perakende firmaları için çok büyük avantajların ortaya çıkabileceğini vurguladı.

E-ihracat Avrupa’da %60, Orta Doğu’da %80 arttı

E-ticaret firmalarının internet sitesi kurmalarını sağlayan ve sektöre yönelik çözüm, tasarım hizmetleri veren bilişim firması Ticimax’ın kurucus ve CEO’su Cenk Çiğdemli de savaşın etkileri ile ilgili açıklamalar yaptı. Çiğdemli, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası bölgeye yapılan ihracatın azaldığını; ancak e-ihracatın genelinde yükselme görüldüğünü ifade etti.

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) E-ticaret meclisi üyesi de olan iş insanı, savaş sonrası Avrupa ve Orta Doğu’da e-ihracatta genel bir artış olduğunu da sözlerine ekledi. Çiğdemli, Rusya-Ukrayna krizinin ardından e-ihracatta Avrupa’da %60, Orta Doğu’da ise %80’e yakın yükselme görüldüğünü aktardı.