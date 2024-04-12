Bi’ düşününce bazı insanların âdeta zamanı yönetme konusunda usta olduğunun farkındasınızdır. Sabah kalktıklarında, günün her dakikasını en verimli şekilde kullanırken buluşmalara da asla geç kalmaz hatta erken giderler. Peki, bu insanların sırrı ne biliyor musunuz?

Yapılan bir araştırmaya göre saat takan insanlar, disiplinli ve vicdanlı olma özellikleri taşıyor. Vicdanın burada konuyla ne alakası olduğunu düşünebilirsiniz tabii ki ancak bunun da bir sebebi var.

Araştırmanın detaylarına baktıktan sonra belki de kendi hayatınız için ufaklık bir değişiklik yapıp saat takmayı alışkanlık hâline getirebilir veya saatinizin türünü değiştirebilirsiniz.

Araştırma, akıllı saat yerine standart kol saati takanlar üzerinde yapılıyor.

Az önce saat türünüzü değiştirme kararı alabilirsiniz demiştik çünkü bu çalışmada akıllı saatler devre dışı. Standart kol saati teknoloji açısından oldukça yetersiz kalsa da bu saatleri takmanın yüksek seviyede vicdanla alakalı olduğu düşünülüyor.

Yine konumuz vicdana geldi çünkü araştırmacılar, standart bir saat alma kararının basitçe zamanı bilme, daha organize olma ve dolayısıyla da daha vicdanlı olma çabası olduğunu varsayıyor.

Akıllı saatlerin ise genellikle fiziksel veya fizyolojik aktivitelerle alakalı olduğu düşünüldüğünde bu türdeki saatleri alan insanların hâlihazırda daha sağlıklı bir yaşam tarzı süren insanlar tarafından alındığı söyleniyor.

En az bir yıl boyunca standart kol saati takanlar baz alındı.

Çalışma, iki grup arasında yapıldı. Bu gruplardan ilki 17 ila 54 yaş arasındaki 112 katılımcıyı kapsıyor. İkinci grup ise X gibi çeşitli çevrim içi platformlara katılan katılımcılardan oldu.

Kol saati takan veya takmayan kişilerin ise beş büyük özelliği karşılaştırıldı. Bu özellikler ise dışa dönüklük, uyumluluk, vicdanlılık, duygusal istikrar ve deneyime açıklıktı.

Saat takanlar vicdanı yüksek ama dışa dönük olmayan kişiler oluyor.

Saat takan kişilerin vicdan özelliği diğerlerine oranla daha yüksek çıktı. Bu kişiler, randevulara önemli ölçüde daha erken giden kişiler yani daha vicdanlılar. Tabii ki bu vicdanın altında yatan sebepler takmayanlara göre organizasyon, çalışkanlık ve mükemmeliyetçilikte daha büyük rol oynamaktan kaynaklanıyor.

Ayrıca dikkatli olmaları ve duygusal istikrar sağlamaları diğer özellikleriydi. Ancak saat takanlar; dışa dönüklük, uyumluluk ve açıklıkta düşük puan aldılar.

Siz düzenli saat kullanan grupta mısınız yoksa zaman algısı o kadar da önemli değil mi?

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