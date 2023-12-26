Ayakkabılar, bir kişi hakkında çok şey anlatır. En azından Kansas Üniversitesindeki araştırmacılara göre bu böyle. Bahns ve meslektaşları tarafından yapılan bir araştırmada ayakkabıların, kullanıcısı hakkında ince ama yararlı bir bilgi dilimi ortaya çıkardı.

İnsanların birbirleriyle karşılaştıkları ilk anki duygu ve düşünceleri ifade eden ilk izlenimin oluşması yaklaşık 7 saniye sürüyor. Yani birisiyle ilk tanıştığınızda, siz daha ağzınızı bile açmadan onun sizin hakkında fikir sahibi olması muhtemel.

Eğer insanların sizin hakkınızda ne düşüneceğini bilmek daha iyi hissetmenize neden olacaksa ayakkabılarınızı buna göre seçmeye başlayabilirsiniz.

Ayakkabı, sizin için sadece birer zorunluluksa o zaman iç benliğinizin ifadesi değil sadece kapı önünde duran bir çift eşyadır. Ancak verdiğiniz izlenimlerle ilgileniyorsanız yapılan bu araştırma ile ne ifade ettiğinizi anlayabilirsiniz.

Ayakkabıların sizin hakkınızda ne söylediklerinin genellikle çok doğru olduğu ortaya çıktı.

Kansas Üniversitesinden Omri Gillath ve Angela J. Bahns, “İlk İzlenim Kaynağı Olarak Ayakkabılar” başlıklı makalelerinde, bir yabancının en çok giydiği ayakkabının resmine bakarak onun cinsiyetini, yaşını, gelirini ve bağlanma kaygısının sonuçlarını açıkladı.

İnsanların, bilinmeyen bir kişinin özelliklerini yargılaması, yalnızca kişinin en sık giydiği ayakkabılara bakılarak yapıldı. Katılımcılar, ayakkabılarının fotoğraflarını sundular ve öz bildirim ölçümlerini tamamladılar. Bir başka katılımcı grup ise yalnızca ayakkabı fotoğraflarına bakarak ayakkabı sahiplerinin tutumlarını ve demografik özelliklerini yargıladı.

Sonuç şaşırtıcıydı çünkü katılımcıların yaptıkları yargılamaların yüzde 90’ı doğruydu. Çalışma şunu gösterdi, ayakkabılar gerçekten de en azından bazı alanlarda başkalarını değerlendirmek için kullanılabilir.

Her adım, kimliğinizin bir yönünü yansıtıyor.

İster Cinderella isterseniz de Çizmeli Kedi olun isterseniz de ayakkabılar sizin için sadece birer zorunluluk olsun ayakkabıların gücünü inkâr edemezsiniz.

O hâlde insanların, sizi burçlardan ziyade seçim yaptığınız ayakkabınıza göre değerlendirmesini istiyorsanız kontrolü ele alın ve sizi anlatan bir ayakkabı seçin.

Hangi ayakkabı hangi özellik ile bağdaştırılıyor?

Araştırmaya göre; rahat ayakkabı giyenler dışa dönük oluyorken ilgi çekici ayakkabı giyenler sorumluluk sahibi, sağ politik görüşe sahip ve yüksek gelirli oluyor.

Modayı takip ederim ve ayakkabı seçimimi de buna göre yaparım diyenler ise genellikle yüksek gelirli, sorumluluk sahibi ve dışa dönük kişiler.

Yüksek tabanlı ayakkabı tercih edenler ise insan içine girmek istemeyen, bağlanma tarzına sahip insanlar olurken bu kişiler genellikle düşük gelirli, dışa dönük oluyor ama arkadaş canlısı ve sorumluluk sahibi olmuyor; ayrıca duyguları da dengesiz oluyor.

Yüksek topuklu ayakkabı giyenler için de yargılar var. Bu kişiler yüksek gelirli olsa bile dışa dönük değiller ve arkadaş canlısı olmuyorlar. Ayrıca duyguları da yine yüksek tabanlı giyenler gibi dengesiz.

Seçimini pahalı ayakkabıdan yana yapanlar ise dışa dönük ve arkadaş canlısı değilken sağ politik görüşte. Yıpranmış ayakkabı giyenler ise kaygı duymayan, rahat ve duyguları dengeli kişiler oluyor.

Hayatında rengi sevenler ve ayakkabısını da buna göre seçenler ise arkadaş canlısı, dışa dönük, sorumluluk sahibi, duyguları dengeli kişiler oluyor. Parlak ayakkabıdan gözünü alamayanlar ise hem dışa dönük hem de yeni deneyimlere açık kişiler olarak gösteriliyor.

En çok giydiğiniz ayakkabınıza baktığınızda sizce de ilk izlenimler doğru mu? Eğer ilk izlenime önem veriyorsanız bir dahaki ayakkabı alışverişinizde bu araştırmayı göz önüne alarak seçimler yapabilirsiniz.

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