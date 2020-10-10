Sağlık Bakanlığı, Okullarda Temaslı Kurallarını Açıkladı

Sağlık Bakanlığı, bu pazartesi günü başlayacak eğitim öğretimde 2. aşama için alınacak tedbirleri duyurdu. Bu kapsamda okulda bir vaka olursa öğrenciler “temaslı” veya “yakın temaslı” olarak incelenecek.

Koronavirüs önlemlerinin hafifletilmesi kapsamında 12 Ekim’de eğitimde ikinci aşamaya geçileceği açıklandı. Bu kapsamda, 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflar ile 8’inci sınıflar ve hazırlık sınıfı ile 12’inci sınıflarda haftanın iki günü yüz yüze eğitim verilecek. Yüz yüze eğitimin ikinci aşamasıyla birlikte çok sayıda öğrenci bir araya gelecek ve koronavirüs riski de haliyle artacak.

Sağlık Bakanlığı da bu riski kontrol altına tutmak için yeni bir rehber yayımladı. Yenilenen salgın yönetimi ve çalışma rehberine göre, bir sınıfta pozitif vaka çıktığı durumda o sınıfın maske kullanımına bakılacak. Sınıftaki öğrenciler maskeyi kurallara uygun bir şekilde kullanıyorsa “temaslı”, kullanmıyorsa “yakın temaslı" kabul edilecek.

Temaslı öğrenciler okullara girmeye devam edecek

Bu kural kapsamında “temaslı” kabul edilen öğrenciler okula gitmeye devam edebilecekler. Eğer bir sınıfta maske kullanımına dikkat edilmiyorsa ve öğrenciler “yakın temaslı” sınıfında yer alıyorsa, tüm sınıf 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre bir sınıfta öğretmen kurala uygun bir şekilde maske taksa da öğrencilerin düzensiz maske taktığı tespit edilirse, tüm sınıf “yakın temaslı” kabul edilecek. Eğer bu süreçte temaslı kabul edilen bir öğrenci, öğretmen ya da idari çalışanlar Covid-19 semptomu göstermezlerse okula devam edebilecekler.

Okul servislerinde Covid-19 pozitif vaka sağlanırsa ne olacak?

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı rehbere göre okul servislerinde de sınıflardakine benzer bir önlem alınacak. Okul servislerinde Covid-19 pozitif vaka saptanırsa, şoför ve öğrencilerin kurala uygun maske takıp takmadığına bakılacak. Eğer herkes kurallara uygun bir şekilde maske takıyorsa “temaslı” kabul edilecek. Şoför ve öğrencilerin kurallara uygun bir şekilde maske takmadığı tespit edildiğindeyse “yakın temaslı” olacaklar.

Sürekli semptom sorgulaması yapılacak

Covid-19 vakası görülen okullarda 14 gün boyunca en az iki ders saati arasında olacak şekilde günde 2 kez semptom sorgulaması yapılıp öğrencilerin ateş ölçümleri yapılacak. Kayıt altında tutulacak bu ateş ölçümleri sonucunda yüksek ateşi bulunan kişiler sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Semptomu bulunmayan öğrenci ve öğretmenler ise ders işlemeye devam edecek.

Okul öncesi, 1, 2 ve 3’üncü sınıflar yakın temaslı kabul edilecek

Tüm bu kurallar dışında eğer okul öncesi, 1, 2 veya 3’üncü sınıftaki öğrencilerde Covid-19 vakası görülürse doğrudan “yakın temaslı” kabul edilecekler ve 14 gün boyunca takip altında tutulacaklar.