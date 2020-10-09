Milli Eğitim Bakanlığı, bu pazartesi günü 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflar ile 8’inci sınıflar ve lise hazırlık sınıfı ile 12’inci sınıflar için başlayacak yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı. Öğrenciler haftada iki gün okula gidecekken, sınıflara göre ders saatleri farklılık gösterecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12 Ekim’de başlayacak yüz yüze eğitimde ikinci aşamanın nasıl uygulanacağını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı. MEB’in yaptığı açıklamada, ilkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflar ile 8’inci sınıflarda haftada 2 gün, toplamda 12 ders saati işlenecek. İmam hatip okullarında ise hafta 2 gün, toplamda 14 saat ders saati bulunacak.

Lise hazırlık ve 12’inci sınıflara baktığımızdaysa haftada 2 gün, toplam 16 ders saati uygulanacak. Tüm sınıflar, öğrenci mevcuduna göre sosyal mesafeye uygun bir şekilde gruplara ayrılacakken her ders saatinin 30 dakika, ders arasının ise 10 dakika olacağı açıklandı.

Cumartesi günü de eğitim faaliyeti gerçekleştirilecek

Çok sayıda öğrenciyi en seyrek şekilde yüz yüze eğitime alabilmek adına, valilik kararıyla ilkokul ve ortaokul 8’inci sınıflarda cumartesi günleri de yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftanın 5 günü günde 6 saat olabilecek şekilde yüz yüze eğitim verilecek.

Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde derslerin tamamı yüz yüze olabilecek

MEB’in yaptığı açıklamalar arasında dikkat çeken bir diğer nokta ise köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerleriyle ilgili karar oldu. İnsan sayısının az olduğu bu bölgelerde ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının tüm sınıf seviyelerinde ilk hıfzıssıhha kurullarının il / ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlarla birlikte derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenebilecek.

Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında da dersler yüz yüze eğitimle verilecekken, ilkokul ve ortaokullarda; Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil dersleri yüz yüze eğitim yoluyla verilecek.

İmam hatip ortaokulu 8’inci sınıfları ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Kur’an-ı Kerim ve Arapça derslerini yüz yüze eğitim yoluyla alacaklar.

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler ise uzaktan eğitim yoluyla verilmeye devam edilecek ve bu şekilde tamamlanacak. Uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olacakken, öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesini sağlayacak desteklere yönelik tedbirler okul yönetimleri tarafından alınacak.

Çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak

Bu süreçte çocuğunu yüz yüze eğitimle okula göndermek istemeyen veliler ise yazılı onayla çocuklarını devamsızlıktan muaf tutabilecekler. Yine de bu öğrenciler uzaktan eğitim derslerinin müfredatlarından sorumlu olacaklar.