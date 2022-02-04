Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 yılında Milli Mücadeleyi başlatmak için Samsun'a ayak bastığı noktada bulunan Atatürk anıtına geçtiğimiz gün çirkin bir saldırı gerçekleşti. Saldırı sonrası yüzlerce insan anıt etrafında nöbet tutmaya başladı.

Geçtiğimiz gün, Samsun'da bulunan ve artık kentin simgelerinden biri haline gelen Atatürk anıtına çirkin bir saldırı düzenlendi. Kimliği belirlenemeyen saldırganlar, Atatürk'ün at üstünde olduğu anıtı akşam saatlerinde atın arka bacaklarına halat bağlayıp çekerek yıkmayı denedi. Ardından ipleri olduğu yerde bırakıp kaçan saldırganların, anıtın bulunduğu parka bir araçla girdikleri tespit edildi.

Konuyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında ilk olarak aracın tespit edildiği, ardından da iki şüphelinin sorgusunun gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Anıt etrafında nöbet başladı, görüntüler sosyal medyada

Olayın yankı bulmasının ardından #Samsun etiketi Twitter'da gündem oldu. Yüzlerce kişinin etrafında nöbet tutmaya gittiği anıttan gelen fotoğraflar ve videolar sosyal medyanın en önemli gündem maddesi haline geldi.

Sosyal medyada, devam eden nöbete gelen destek paylaşımları