Samsung, İlk 10 nm EUV Tabanlı DRAM Modüllerini Duyurdu

Samsung, yeni nesil akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği, endüstrinin ilk 10 nm EUV tabanlı DRAM modüllerini duyurdu. Samsung, yeni nesil DRAM modüllerinin seri üretimine çoktan başladığını da duyurdu.

Samsung, PC'ler ve akıllı telefonlar için bellek ve depolama pazarında dünya lideri olmakla birlikte genellikle diğer markaların önüne geçen yeni teknolojiler getiriyor. Şirket, endüstrinin ilk 10nm EUV (Extreme Ultraviolet) üretim teknolojisine dayanan DRAM modüllerinin seri üretimine ve gönderimlerine başladığını açıkladı.

Yeni EUV tabanlı DRAM modülleri, DDR4 hızına sahip ve deneyimlenmesi için Samsung'un dünya çapındaki müşterilerine gönderiliyor. Güney Koreli teknoloji devinin 10nm sınıfı (D1x) DDR4 DRAM modülleri sadece bilgisayarlarda ve akıllı telefonlarda değil, aynı zamanda veri merkezlerinde ve kurumsal sunucularda da kullanılacak.

Samsung, FinFET sürecine kıyasla çoklu modellemede tekrarlanan adımları azaltan DRAM yongalarının üretimi için EUV teknolojisini benimseyen ilk şirket. Yeni teknoloji, gelişmiş performansın yanı sıra daha kısa geliştirme süresi sunuyor.

Şirket, 10nm EUV teknolojisini yeni nesil akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar için LPDDR4X RAM ve PC'ler için DDR4 RAM üretmek için kullanacak. Samsung, gelecekte aynı teknolojiden LPDDR5 ve DDR5 RAM modülleri üretmek için de faydalanacak.

Samsung, önümüzdeki yıl EUV tabanlı 16 GB LPDDR5 ve 16 GB DDR5 DRAM modüllerinin seri üretimine başlamayı planlıyor. Şirket, yeni DRAM modüllerinin üretimini Güney Kore'nin Pyeongtaek kentindeki yarı iletken fabrikasında yapacak.