Samsung'dan 2,5 Milyar Kat Güvenli Parmak İzi Tarayıcı

Samsung, günümüzde kullandığımız parmak izi okuyuculardan 2 buçuk milyar kat daha güvenli olduğunu öne sürdüğü yeni teknolojisini duyurdu. Söz konusu teknolojinin 2025 yılında hayatımıza girmesi bekleniyor.

Telefonlar için bir 'ekran kilidi' belirlemek, akıllı telefonlardan önce bile kullanılan bir teknolojiydi. Eskiden pin kodları ya da şifrelerden oluşan ekran kilitleri, ilerleyen dönemde yerini fiziksel parmak izi okuyucular, ekrana gömülü parmak izi okuyucular ve 3D yüz tanıma teknolojisine bıraktı. Ancak gelişen teknolojiye rağmen ekran günümüz ekran kilitlerinin güvenliği tartışılmaya devam ediyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, telefonunuzun ekran kilidini daha önce görülmemiş seviyede güvenli hale getirecek bir teknoloji üzerinde çalıştığını duyurdu. Samsung Display tarafından sunulan bilgilere göre OLED 2.0 olarak adlandırılan yeni nesil ekranlar, All-in-One (Hepsi bir arada) olarak adlandırılan yeni nesil bir parmak izi okuma teknolojisine sahip olacak. Bu teknoloji, birden fazla parmağımızı aynı anda taratmayı mümkün kılacak.

Aynı anda 3 parmağınızı ekrana okutabileceksiniz

Bildiğiniz gibi günümüz akıllı telefonları aynı anda sadece bir parmağımızı tarayabiliyor. Bu da güvenliğin tek bir parmak izimizle sınırlı kalmasına neden oluyor. Samsung Display'e göre aynı anda bir yerine üç parağımızı taratmak, güvenliği 2 buçuk milyar (2.500.000.000) kat artırmak anlamına geliyor. Samsung, söz konusu teknolojiyi akıllı telefonlarda ne zaman göreceğimize dair bir bilgi paylaşmadı ancak teknolojinin kullanılabilir hale gelmesi için önümüzde birkaç yıllık bir süreç olduğu ifade ediliyor.

Tahminler, Samsung'un çoklu parmak izi tarama teknolojisini 2025'te piyasaya süreceği yönünde, ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi henüz bu konuda kesin bir tarih verilmiş değil. Söz konusu teknolojinin duyurulmasıyla birlikte standart haline gelmesi bekleniyor. Öyle ki; Face ID ile birlikte parmak izi okuma teknolojisine veda eden Apple'ın bile çoklu parmak izi teknolojisi ile birlikte ekrana gömülü parmak izi teknolojisine geçiş yapabileceği düşünülüyor.