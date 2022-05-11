Tek yumurta ikizleri dahil herkesin kendine özgü bir parmak izi olduğunu biliyoruz. Peki dokunmatik telefonlardan, suçluların tespit edilmesine kadar birçok alanda kullanılan parmak izlerini değiştirmenin yolları neler?

Eskiden imza yerine geçen parmak izlerimizi teknolojinin gelişmesiyle beraber sıklıkla kullanır olduk. Anne karnında oluşmaya başlayan parmak izlerimiz, bizi diğer insanlardan ayıran en büyük özelliklerden biri. Peki ya parmak izimizin de değişebileceğini söylesek?

Evet, kulağa enteresan geldiğinin farkındayız. “Nasıl olur bu?” sorunuzun cevabına ve şaşırtıcı gerçeklere gelin bir göz atalım.

Azılı bir katilin izini süren bir polis olduğunuzu düşünün...

Zanlı olarak gözaltına aldığınız insanlar arasından hangisinin doğru kişi olduğunu nasıl anlarsınız? Giyiminden mi, kolayca tarzını değiştirebilir. Yüzünden mi, estetik operasyonlar bu kadar yaygınken değişmek hiç zor değil. Yolunuz bir kez polisiye filmlerden geçtiyse yazıyı okurken bu soruya rahatlıkla “Parmak izinden!” cevabını vermişsinizdir. Çünkü parmak izlerinin farklı verilerle beraber kimlik tespitinde doğru ve güvenilir yöntem olduğu bilimsel araştırmalar sonucu kanıtlanmış bir gerçek.

DNA’ları aynı olan insanların bile parmak izi farklı!

Sebebinin yalnızca genlerle ilgili olduğunu düşünsek de aynı DNA’ya sahip tek yumurta ikizlerinde bile farklı parmak izlerine rastlanması bu düşünceyi çürütmeye yetiyor. Parmak izi, normal koşullarda değişkenlik göstermese de bazı olağandışı durumlarda değişime uğruyor.

Peki ya bu olağandışı durumlar neler?

Kimliğini gizlemek isteyen insanların birtakım acı verici operasyonlar geçirerek veya estetik işlemler sonucunda bunu nadiren de olsa başardığını görebiliyoruz. Hormonal hastalıklar ya da parmak izinin üstündeki yaralar da buna sebep olan etkenler arasında.

Parmağımızdaki her yara parmak izimizi değiştirmeye yeter mi?

Elbette ki hayır! Parmak izine dik bir şekilde açılan derin bir yara, parmağın üst derisini yakmak, zigzag biçiminde derinlemesine bir kesik, bıçak ya da zımparayla parmak izi dokusunu kaldırmak gibi yöntemler parmak izinde deformasyona sebep olur.

Fakat parmak izindeki küçük değişiklikler kimlik tespitini net bir şekilde engellemek için yeterli değil. Hasar görmeyen bölgeden alınan karakteristik özellikler analiz yapmak için uygun sayıdaysa makineler yanılsa dahi uzmanlar o kişinin kimliğini belirleyebiliyor.

Yaşlandıkça parmak izimiz değişiyor mu?

Peki yaşımız ilerledikçe parmak izimiz de yaşlanır mı? 50’ler 60’lar derken zaman su gibi akıp gider ve yaşımızın ilerlemesiyle vücudumuzda pek çok değişiklikle karşılaşmaya başlarız. 20’li yaşlarımızdaki gibi atik davranamaz, kemiklerimizde, kaslarımızda doku kayıpları yaşamaya başlarız. Tüm vücudumuzda olduğu gibi parmak uçlarımız da zaman içinde deri esnekliğini kaybeder.

Bu esneklik sorunu dışında parmak izimizi oluşturan desenlerdeki kıvrımların kalınlaşması da değişikliklere sebep olur. Elbette yaşlanmayla beraber parmak izinde meydana gelen değişiklikler tolere edilebilecek boyuttadır.

Yani anne karnında oluşmaya başlayan parmak izlerimiz ömrümüzün sonuna kadar bize eşlik eden nadir özelliklerimizden biridir ancak dışarıdan müdahale ile değişiklikler yapılabilir.