Samsung, 2024'ün son çeyreğinde elde ettiği geliri ve kârı açıkladı. Her ikisinde de artış görülmesine rağmen şirket beklentilerin altında kaldı. Öte yandan 2024 genelinde ise iyi bir performans gösterdiği görüldü.

Ocak ayının sonunun gelmesiyle birçok şirket, 2024’ün son üç ayına dair finansal raporlarını yayımlıyordu. Şimdiye kadar Apple’dan Meta’ya kadar birçok teknoloji devinden 4. çeyrek verilerinin geldiğini görmüştük. Bugün ise Samsung’dan bu konuda açıklama geldi.

Güney Koreli şirket, yılın son çeyreğinde hem gelirlerinde hem de kârlarında artış yaşadı. Buna rağmen genel olarak bellek çiplerindeki sorunlar ve ekonomik durumlar nedeniyle beklentileri aşamadı.

2024'ün son 3 ayında 52 milyar dolar gelir, 4,46 milyar dolar faaliyet kârı elde edildi

Açıklamalara göre teknoloji devi, 2024’ün son 3 ayında 52,1 milyar dolar civarında gelir elde etmeyi başardı. Bu, 2023’ün son çeyreğine kıyasla %11,8’lik bir artışa tekabül ediyor. Kârına baktığımızda ise geçen yıla göre %29,9’luk bir artışa denk gelen 4,46 milyar dolar kâr görüyoruz.

Bu sayılar başta olumlu gözükse de beklentilerinin oldukça altında. Örneğin faaliyet kârı, piyasa beklentilerini %15,7 oranında kaçırmış. Bunların ana nedeni, başta da söylediğimiz gibi çip sorunları ve ekonomik durumda. Bilgisayarlar gibi cihazlar için sağlanan yarı iletken çiplerinin zayıf satışları şirketin kârının beklenenin altında kalmasına neden oldu. Ayrıca akıllı telefon konusunda vivo, OPPO ve Xiaomi gibi şirketlerin yükselişi Samsung’un kârını olumsuz etkiledi.

Samsung’u birçok insan telefonları gibi ürünleriyle bilse de asıl para kazanmasını sağlayan şey bellek çipleri. Şirketin bellek çipleri departmanı olan Samsung Semiconductor, son çeyrekte 20,68 milyar dolar gelir elde ederken 1,99 milyar dolar kâr elde etmiş.

2024 genelinde kârı %500 arttı

Son olarak Samsung’un 2024 genelindeki performansına da bir bakalım. Şirket, geçen yılın toplamında 206 milyar dolar gelir elde etmiş. Bu, önceki yıla göre %16’lık artış demek. Kârı ise 22,47 milyar dolar. Kârın önceki yıla göre %500’e yakın artış gösterdiğini söyleyelim. Yani yıllık olarak gayet iyi bir dönemi geride bıraktığını söyleyebiliriz.