Samsung C-Lab, CES’e 8 Adet Yapay Zekâ Projesiyle Gelecek

Samsung C-Lab, yakın zamanda düzenlenecek olan CES için çok farklı yapay zekâ projeleri hazırlıyor.

CES 2019’da Samsung C-Lab, yapay zekâyı ele aldığı 8 adet projeyle birlikte gelecek. Video içi sanal reklam hizmeti Tisplay ve ASMR ses kayıt projesi “aiMo” gibi projeler de bu sekiz adet projenin içinde yer alacak.

Samsung Electronics’in Yaratıcılık ve Yenilik Merkezi Başkan Yardımcısı Inkuk Hahn “Video içeriği oluşturma, parfüm yapma ve bunlar gibi birçok alanda yapay zekâ teknolojilerini kullanan ümit verici C-Lab projelerini sunacağız. Bunlar günlük hayatımızla derinden ilişkili ve katılımcıların dikkatini çekeceğimizi umuyoruz” açıklamasında bulundu.

C-Lab’den gelen yeni projelere bir örnek ise MEDEO. Kullanıcılar, bu hizmeti kullanarak aynı anda hem video çekip hem de videolarını düzenleyebilecekler.

Projelerden en garibi ise Girin Monitor Stand isimli proje. Bu monitör standı, kullanıcıların fiziksel duruşlarını inceleyerek onları ekran karşısında daha sağlıklı bir şekilde vakit geçirmeye teşvik ediyor.

Samsung C-Lab’deki ekip 8 Ocak 2019’da 8 adet projeyi tanıtmaya hazırlanıyor. Yaklaşık iki hafta sonra CES’deki gelişmelerle karşınızda olacağız.