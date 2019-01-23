Samsung'dan Dünyanın İlk 15.6 İnçlik 4K OLED Bilgisayarı

Mobil piyasada sektörün öncülerinden olmayı hedefleyen Samsung, yine bir ilke imza atarak 15.6 inçlik 4K bilgisayarını duyurdu.

Samsung'un CES 2019 kapsamında 4K OLED bir dizüstü bilgisayar duyurması bekleniyordu. Ancak Samsung, bu duyumları boşa çıkararak herhangi bir 4K panelli bilgisayar duyurmayarak herkesi şaşırttı.

Buna karşın Güney Koreli dev firma, fuarın ardından bombayı patlattı. 4K teknolojisi, süper detaylı görsellerin küçük ekranda çok da bir şey ifade etmemesi sebebiyle dizüstü bilgisayarlarda pek tercih edilmiyor.

İlklerin firması Samsung, 120.000:1 kontrast oranı ve DisplayHDR teknolojisiyle gelecek olan 4K OLED dizüstü bilgisayarını duyurdu. Buna karşın firma gelecek olan bilgisayarın modeli, donanım detayları veya görselleriyle ilgili ketum davranıyor. Henüz cihaz hakkında çok fazla bir bilgimiz yok ancak önümüzdeki şubat ayında üretime geçecek olan bilgisayar, Samsung'un 'premium' modelleri arasında yerini almış olacak.