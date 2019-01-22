Samsung, Galaxy S10’larda Şeffaf İkinci Ekran Kullanabilir

Yakın zamanda ortaya çıkan bir Samsung patentine göre kısa bir süre sonra duyurulacak olan yeni Galaxy serisi telefonları, ikinci bir ekran kullanarak deliğin yarattığı görüntü oranı sorunlarını aşabilecek.

Telefonlardaki yeni teknolojiler arasında ekrana bir delik açıp özçekim kamerasını oraya koymak var. Öte yandan bu durum, ekranın bir kısmının kullanımında sorunlara sebep oluyor. Samsung’un bu sorunu aşmak için bulduğu yöntem ise ekranın üstüne şeffaf, ikinci bir ekran yerleştirmek.

Bu teknolojinin telefonlara uygulanması için ise öyle çok uzun süre beklemeye gerek olmayabilir. Yeni teknolojinin Samsung Galaxy S10 ailesinde kullanılabileceği konuşuluyor.

Patent aslında uzun süredir Samsung’da ve patent dosyası Mart 2017’de oluşturulmuş bir teknoloji bu. Patentin Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayımlanması ise 16 Ocak 2019’da gerçekleşti. Patente göre ilk ekranın üstüne şeffaf, sensörlerin çalışmasını engellemeyecek küçük sensörler yerleştirerek bu ekranların gerektiğinde görüntü vermesini sağlamak mümkün.

Söylentilerin nedeni ise patentlerde yer alan çizimler. Bu çizimlerden birinde düz, birinde ise yuvarlatılmış köşeli iki telefon yer alıyor. Bu tasarımların ikisi de Samsung Galaxy S10 ailesinde olacağı söylenen tasarımlar olarak göze çarpıyor.

Patentte bu teknolojinin nerede kullanılacağı yazmıyor ancak Samsung’un farklı ekran teknolojilerine yaptığı yatırımlar da ortada. Yine de bu teknolojinin ne zaman geleceği ya da patentteki haliyle mi geleceği konusunda bir açıklama yok.