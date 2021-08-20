Intel'in 2018'den beri zirvede yer aldığı yarı iletken tedarikçileri listesinde önemli bir değişiklik yaşandı. Samsung, rakibi Intel'i geride bırakarak 2021'in üçüncü çeyreğinde dünyanın en büyük yarı iletken tedarikçisi oldu.

Yarı iletkenler üzerine çalışan analiz firması IC Insights'ın yayınladığı The McClean Raporuna göre Samsung, oldukça başarılı geçen bir ikinci çeyreğin ardından zirvenin uzun yıllardır sahibi olan Intel'i geride bırakarak dünyanın en büyük yarı iletken tedarikçisi oldu.

Güney Koreli teknoloji devi, 2021'in ilk çeyreğine kıyasya satışlarında yakaladığı yüzde 19'luk artış sayesinde yalnızca Nisan-Haziran döneminde toplam 20,29 milyar dolar gelir elde etti. Intel ise aynı dönemde daha düşük bir artış oranı ile toplamda 19.3 milyar dolarlık gelir sağlayarak Samsung'un gerisinde kaldı.

Yarı iletken endüstrisi yüzde 8 büyüdü:

Raporda aynı zamanda tüm yarı iletken endüstrisinin genel durumuna dair de veriler sunuldu. Buna göre endüstri yüzde 8'lik bir büyüme yaşadı. Raporda yer alan ve 'en büyük yarı iletken tedarikçilerini' içeren listede ilk onda bulunan şirketler 2021'in ikinci çeyreğinde toplamda 95.5 milyar doların üzerinde satış gerçekleştirdi.

Samsung ve Intel'in ilk ikide karşımıza çıktığı listede üçüncü sırada TSMC yer alırken onu Hynix ve Mycron takip etti. Raporu yayınlayan IC Insigts, yarı iletken pazarındaki büyümenin 2021'in kalanında da büyümeye devam edeceğini öngörüyor. Şirketin toplam büyüme tahmini ise sektörün tamamı için yaklaşık %23.

Samsung'un yükselişinin ve Intel'i geride bırakışının sebebi olarak ise NAND ve DRAM'ı artan ortalama satış fiyatları gösteriliyor. Ayrıca DRAM üretiminin, Intel karşısında Samsung için önemli bir avantaj sağladığı bilgisi de raporda yer alan önemli noktalar arasındaydı. Samsung, en son 2018 yılında Intel'i geride bırakarak listede ilk sırada yerleşebilmişti.