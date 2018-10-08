Eğer 4K bir video çekmek istiyorsanız yüksek okuma ve yazma hızlarına sahip bir karta ihtiyacınız var. Samsung'un EVO Select serisi microSD kartları ise tam da buna göre.

4K gibi yüksek çözünürlüklerde kayıt yaparken satın alacağınız kartların yüksek kalitede olduğundan emin olmakta fayda var. Samsung ise flash depolama konusunda sektörün liderlerinden biri.

EVO Select serisi microSD kartların 64 ve 128 GB'lık versiyonları 10. sınıf (class 10) UHS 3 kartları ve 100MB/s okuma ile 90 MB/s yazma hızları sunuyor. Ancak yine aynı serinin 32 GB ve 256 GB'lık varyantları maalesef UHS 1; bu da daha yavaş okuma ve yazma hızları anlamına geliyor.

64 GB ve 128 GB hafızayla sunulan kartlar, özellikle GoPro gibi ufak boyutlarda yüksek çözünürlük vadeden kameralar için oldukça yeterli bir seçenek. Tek seferde yapılan uzun kayıtlar ve GoPro'nuzun karşılaşacağı zorlu koşullar ise Samsung EVO Select serisini yoracak durumlar değil. Çünkü bu kartlar yüksek kapasiteler sunarken aynı zamanda IPX7 su koruması sertifikasına da sahip.

-25°C'den 85°C'ye kadarki hava koşullarında da çalışmaya devam eden bu microSD kartlar, sunduğu avantajlara göre de oldukça ucuz. Amazon'dan satın alabileceğiniz EVO Select serisi microSD'ler, 64 GB için 16 dolardan, 128 GB için ise 29 dolardan satışta.