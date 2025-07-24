Samsung'un Galaxy S26 Edge modelinde yepyeni bir pil teknolojisi kullanacağı iddia edildi. Bu teknoloji sayesinde batarya kapasitesi artarken telefon daha da ince hâle gelecek.

Samsung, geçtiğimiz aylarda ultra ince tasarımıyla öne çıkan yeni modeli Galaxy S25 Edge’i resmen piyasaya sürmüştü. Bu telefon, 5,8 mm ile gerçekten ince bir tasarımla geliyordu. Ancak bu ince tasarım için birkaç taviz de verilmişti. Bunlardan biri, bataryaydı. Öyle ki cihazda 3900 mAh’lik Samsung’un diğer telefonlarına göre küçük bir batarya görüyoruz.

Şimdi ise Güney Koreli teknoloji devininin önümüzdeki yıllarda çıkarmayı planladığı yeni Edge modelleri konusundaki planları hakkında bilgiler geldi. Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe’e göre şirket, S26 Edge’de yepyeni bir pil teknolojisi kullanacak.

Pil büyüyecek, tasarım incelecek

Ice Universe’ün X üzerinden paylaştığı gönderiye göre önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek Galaxy S26 Edge modelinde büyük yenilikler göreceğiz. Buna göre cihazda kullanılacak yeni pil teknolojisi, cihazın kalınlığını etkilemeden bataryanın büyümesini sağlayacak. Ayrıca telefonun şu ankinden daha ince olacağı da eklenmiş.

Sızıntıda belirtilen “yeni pil teknolojisinin” detayları paylaşılmıyor. Ancak birkaç tahminde bulunabiliriz. Muhtemelen Samsung, telefonda silikon karbon bataryalara geçecek. Son yıllarda özellikle Çinli markalar tarafından sıkça kullanılmaya başlayan bu bataryalar, kapasite artmasına rağmen telefonun ince kalmasına olanak tanıyordu. S26 Edge’de de bunu göreceğiz. Maalesef telefonda kapasitenin ne kadar olacağı konusunda bir bilgi yok. 5000 mAh seviyelerine yaklaşırsa kullanıcıları mutlu edebilir.