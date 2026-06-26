Samsung, Türkiye'ye de getireceği Galaxy A27 bütçe dostu telefonunu tanıttı. Yepyeni tasarım ve gelişmiş özelliklerle geliyor.

Dünyanın en çok akıllı telefon markalarından biri olan Samsung’un en çok ilgi gören telefonları A serisi cihazlarıydı. Ülkemizde de uygun fiyatlı olmalarıyla yüksek satışlar elde etmeyi başaran bu seriye yepyeni bir model daha eklendi. Samsung, Galaxy A27 telefonunu resmen tanıttı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Samsung Galaxy A27 modeli, önceki nesle göre önemli iyileştirmelerle gelen bir bütçe dostu telefon. Artık o modası geçmiş çentikli ekran yok. Onun yerine delikli ekran tasarımı tercih edilmiş. Daha ince çerçevelere sahip olduğunu da belirtmek gerek. Gelin Türkiye’ye de gelmesi beklenen cihazın tüm detaylarına göz atalım.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Samsung Galaxy A27 teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED, 1400 nit İşlemci Snapdragon 6 Gen 3 RAM 8 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP + 2 MP Ön kamera 13 MP Batarya 5000 mAh (25W) İşletim sistemi One UI 8.5 (Android 16)

Galaxy A27 modelinde 6,7 inçlik FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran bulunuyor. Bu ekran Corning Gorilla Glass Victus+ ile korunuyor ve 1400 nit parlaklık sunuyor. Cihazın Qualcomm’un Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden güç aldığını ve 8 GB RAM, 256 GB’a kadar depolamayla geldiğini belirtelim.

Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile kutudan çıkacak telefon, 6 nesil Android güncellemesi alacak. Cihazın arkasında OIS destekli f/1.8 açıklıkta 50 MP ana, f/2.2 açıklıkta 8 MP ultra geniş ve f/2.4 açıklıkta 2 MP makro olmak üzere 3’lü kamera kurulumu var. Önde ise 12 MP selfie kamerası bulunuyor. Cihaz 25W destekli 5000 mAh’lik bataryayla geldiğini ekleyelim.

Samsung Galaxy A27 fiyatı

Galaxy A27 modeli, 349 euro’dan başlayan fiyatlarla gelecek. Türkiye’ye gelişi hakkında henüz bilgi yok. Siyah, mavi, açık yeşil ve açık pembe renklerle sunulacağını ekleyelim.