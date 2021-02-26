Samsung Galaxy A32 Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Samsung, orta segment yeni telefonu Galaxy A32'yi duyurdu. FHD+ çözünürlük, 64 MP ana kamera ve 5.000 mAh batarya gibi standartlaşan özelliklere sahip telefon, normal kabul edilebilecek fiyat etiketine sahip. Telefon, birkaç ay içerisinde Türkiye'de de satışa sunulabilir.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, düzenlediği bir etkinlikte "Galaxy A32" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Yaklaşık bir ay önce duyurulan Galaxy A32 5G'nin yeni bir versiyonu olarak karşımıza çıkan cihaz, orijinal modelle ekran çözünürlüğü, işlemci ve kamera özellikleri gibi birkaç teknik özellikte ayrışıyor. Peki bu telefon, tüketicilere neler vadediyor?

Samsung Galaxy A32, 6.4 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan Super AMOLED ekranla geliyor. 90 Hz tazeleme oranı sunan ve Corning Gorilla Glass 5 korumasına sahip olan bu ekran, çentiğinde 20 MP çözünürlük sunan ön kamerayla geliyor. Bu ekran özellikleri ile ön kamera, Galaxy A32 5G'ye kıyasla biraz daha gelişmiş durumda. Bu arada, ekrana gömülü parmak izi okuyucu sensörü olduğunu da belirtelim.

Tasarım, Galaxy A32 5G ile aynı

Samsung'un yeni akıllı telefonu; MediaTek Helio G80 işlemciden güç alıyor. 8 GB'ye kadar RAM, 128 GB'ye kadar da depolama alanı bulunan telefonda 1 TB'ye kadar da microSD desteği bulunuyor. Android 11 tabanlı One UI 3 arayüzüne sahip olan cihaz, 15 watt hızlı şarj sunan 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Galaxy A32 5G'de ise MediaTek Dimensity 720 işlemci tercih edilmişti.

Samsung Galaxy A32, dörtlü kamera kurulumuna sahip. Bu kamera kurulumunda 64 MP çözünürlük sunan ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 5 MP de derinlik odaklı kamera yer alıyor. Galaxy A32 5G'de ise 48 MP ana kamera ile 2 Mp derinlik odaklı kamera kullanılmıştı. Kısacası Samsung, 5G desteğini kaldırdığı zaman düşen etkileyiciliği, yükselttiği diğer özelliklerle telafi etmeye karar vermiş durumda.

Samsung Galaxy A32 teknik özellikleri

Ekran: 6,4 inç FHD+, Super AMOLED, 90 Hz tazeleme oranı

6,4 inç FHD+, Super AMOLED, 90 Hz tazeleme oranı İşlemci: MediaTek Helio G80

MediaTek Helio G80 RAM: 4 GB, 6 GB ya da 8 GB (LPDDR4x)

4 GB, 6 GB ya da 8 GB (LPDDR4x) Depolama: 64 GB ya da 128 GB (1 TB'ye kadar microSD desteği)

64 GB ya da 128 GB (1 TB'ye kadar microSD desteği) Ön Kamera: 20 MP (f/2.2)

20 MP (f/2.2) Arka Kamera: 64 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4) + 5 MP (f/2.4)

64 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4) + 5 MP (f/2.4) Batarya: 5.000 mAh (15 watt hızlı şarj desteği)

5.000 mAh (15 watt hızlı şarj desteği) Boyutlar: 73,6 x 158,9 x 8,4 mm

73,6 x 158,9 x 8,4 mm Ağırlık: 184 gram

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre bu akıllı telefon; siyah, beyaz, mavi ve menekşe renklerde satın alınabilecek. Telefonun en düşük özelliklere sahip 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunan versiyonu için 270 dolar talep edilirken, Galaxy A32'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şu an için netleşmedi.