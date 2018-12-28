Samsung'un orta sınıf telefonu olan A serisine yeni bir model eklenecek. İsmi A50 olan bu model, 24MP kamera ve 4000mAh bataryaya sahip olacak.

2019 Samsung için bir değişim yılı olmalı. Şirketin artık Huawei ve Xiaomi gibi ciddi rakipleri var ve Samsung rakiplerinin soğuk nefesini ensesinde hissediyor. Beklenen ise Galaxy S10 modelini çıkararak rakiplerine iyi bir ders vermesi.

Firmanın değişim hamleleri, Galaxy S10'dan önce orta segment telefonlarla gelmeye başladı. 3 kameralı A8 ve 4 kameralı A9 modelleri ile güçlü bir hamle yapan Samsung, şimdi 4000 mah bataryalı A50 ile büyük bir hamle daha yapacak.

Bu A50 modeli, diğer A serisi telefonlardan ve hatta çıkacak olan S10’dan bile daha güçlü bir bataryaya sahip. Telefonun 24MP kamerası olacak ama kaç tane lens olacağı konusunda henüz bir bilgi sahibi değiliz.

Benchmark test sonuçlarından anladığımıza göre, A50 modeli kutusundan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkacak. Mart ayında tanıtılan ve yapay zeka desteği olan Exynos 9610 işlemci bu modelde kullanılacak. Telefonun 480fps ağır çekim desteği de olacak.

Telefonun bunların haricinde bildiğimiz diğer özellikleri ise 4GB RAM, 64 veya 128GB dahili depolama alanı sunucak olması. Ekran konusunda ise çentikli bir ekran mı infinity-o ekran mı olacağı hakkında henüz kesin bir bilgimiz yok.