Samsung Galaxy XCover 5 Duyuruldu: İşte Özellikleri

Samsung, sağlamlık odaklı en yeni akıllı telefonu olan Galaxy XCover 5'i duyurdu. Samsung'un yeni akıllı telefonu, şirket içi iletişim ve acil durumlar için uyarlanabilir bir fiziksel tuşa dahi sahip.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, arazi ve fabrikaların zorlu çalışma koşullarına karşı dayanıklı, suya ve toza karşı tam koruma sağlayan yeni sağlamlık odaklı akıllı telefonu Galaxy XCover 5’i “zorlu ortamlar için üretilmiş en yeni dayanıklı ve gelişmiş akıllı telefon” olarak duyurdu.

Alışık olduğumuz günümüz Samsung akıllı telefonların aksine çerçeveli bir tasarıma sahip olan Galaxy XCover 5, standart bir akıllı telefonun aksine şıklığı değil sağlamlığı ön planda tutuyor. Standart bir akıllı telefona göre daha düşük bir ekran/gövde oranı ve daha kalın bir gövde sunan cihaz, “narin” bir akıllı telefon istemeyen kullanıcılar için biçilmiş kaftan.

Gücünü Samsung tarafından geliştirilen Exynos 850 işlemciden alan Galaxy XCover 5, kullanıcılara 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı sunuyor. 3.000 mAh’lik batarya, günümüz akıllı telefonları ile düşük kapasiteli gibi görünse de ekranın yalnızca 5,3 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlükte olduğunu düşünürsek yeterli güç sağlayabileceğini söyleyebiliriz.

İş yeri içi iletişim için telsiz görevi gören “bas konuş” özelliğine sahip olan Galaxy XCover 5, kullanıcıların gün boyu tek bir tuşa basarak tüm çalışanlar ile iletişim kurabilmesini sağlıyor. Ayrıca uyarlanabilir fiziksel tuşlar sayesinde LED el fenerini, acil durum çağrılarını ya da haritaları tek tuşa basarak açıp kapayabilirsiniz.

Samsung Galaxy XCover 5 özellikleri

İşlemci: Exynos 850

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Ekran: 5,3 inç HD+ TFT LCD

Arka Kamera: 16 MP, f/2,2

Ön Kamera: 5 MP, f/2,2

Batarya: 3.000, 15W

İşletim Sistemi: Android 11

Samsung, Galaxy XCover 5’in Asya, Avrupa ve Güney Amerika’da satışa sunulacağını ve mart ayı itibarıyla kullanıcıların beğenisine sunulacağını açıkladı. Galaxy XCover 5’in Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağı ya da fiyat etiketinin ne olacağı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.