Samsung'un orta seviyede kullanıcılarını üzmeyen A serisinin yeni üyesi Galaxy A55 5G'nin render görüntüleri ortaya çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, birbirinden farklı seviyelerde olan çok sayıda modelini her yıl kullanıcılarla buluşturuyor. Bu modeller arasında Apple’ın iPhone’larıyla mücadele eden amiral gemileri de oluyor, giriş seviyesinde güvenilir telefon ihtiyacını karşılamayı gözeten cihazlar da.

Bu da birbirinden farklı serilerin karşımıza çıkmasına sebep olurken, hepimizin bildiği A serisi en çok göze çarpanlardan oluyor. Onlu sayılarla ilerleyen seri, en son A34, A54 gibi modellerle karşımıza çıkmıştı. Şimdiyse Galaxy A55’in, Onleaks ve MySmartPrice tarafından sızdırılan render görüntüleri ortaya çıktı.

Tabii "A serisi, M serisi derken kafa karman çorman oldu." diyorsanız önce videomuzu izlemenizi öneriyoruz.

Kasa yapısı iPhone’a benziyor.

Ve buna bir ilk demek de doğru olmaz. Zira birçok üreticinin artık düz ve keskin kenarlı çerçeve tasarımına geçtiğini görüyoruz. iPhone 6 ile başlayan ince ve yuvarlak kasaların ardından bu akıma geri dönmek de garip hissettiriyor desek yanlış olmaz. Yine de kenarlardaki çıkıntılar tasarımı biraz daha renklendirmiş.

Telefonun bu çerçevesinin metal mi yoksa plastik mi olacağı belli değil. Ön tarafta 6,5 inç boyutunda 120 Hz AMOLED bir panel beklenirken çerçevenin bir tık kalın olması göze çarpıyor. 161,1 x 77x3 x 8,2 mm ölçülerinde olması beklenen cihaz, donanım tarafında Exynos 1480 ile gelebilir.

GPU tarafında ise AMD modellerinden biri tercih edilecek. Batarya tarafında yine 1 günü rahatlıkla çıkaran 5.000 mAh kapasitenin sabit kalması ve bunun 25W hızlı şarj ile desteklenmesi bekleniyor.

Telefonun çıkış tarihine ve fiyatına yönelik henüz bir bilgi yok. Fakat bunlar da ortaya çıktıkça sizinle paylaşıyor olacağız.