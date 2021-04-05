Samsung, Adidas ile yaptığı bir iş birliği için özel bir Galaxy Buds Pro tasarladı. "Galaxy Buds Pro Adidas Originals" olarak isimlendirilen kablosuz kulaklık, teknik özellikler açısından aynı olsa da tasarım açısından Adidas'la özdeşleşmiş durumda. Ayrıca bu kablosuz kulaklık, Galaxy telefonlara özel bir tema getiriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süre önce piyasaya sürdüğü kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Pro'nun özel bir versiyonunu duyurdu. Güney Kore için özel olarak piyasaya sürülen kulaklık, "Galaxy Buds Pro Adidas Originals" olarak isimlendiriliyor. Adından da anlaşılabileceği üzere bu özel sürüm, spor giyim markası Adidas iş birliği ile geliştirildi ve Adidas'la özdeşleşmiş olan beyaz ve yeşil renk kombinasyonuna sahip.

Samsung ile Adidas iş birliğinden doğan Galaxy Buds Pro, teknik anlamda normal model ile tamamen aynı. Ancak özel bir şarj kutusuna ve Adidas ürünüymüş gibi görünen bir kutuya sahip olan kulaklık, Adidas'ın Stan Smith serisi için tasarlandı. Galaxy Buds Pro Adidas Originals'ı daha da özel yapan şey ise geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş olması. Dev şirketler, sürdürülebilirliği ve temiz ekosistem girişimlerini desteklemek için böyle bir şey yaptıklarını açıkladılar.

Samsung Galaxy Buds Pro Adidas Originals böyle görünüyor

Samsung'un Adidas ile ortak tasarladığı kablosuz kulaklıklar, Stan Smith serisi ayakkabılar için de bir kuponla birlikte geliyor. Dileyen kullanıcılar, Adidas'ın popüler ayakkabılarını satın almak için bu kuponu kullanabilecekler. Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre Galaxy Buds Pro Adidas Originals, 7 Nisan'da şirketin Güney Kore için oluşturduğu internet sitesinde satışa sunulacak. Ürünün fiyatı ise 249 dolar olarak açıklandı.

Samsung Galaxy Buds Pro Adidas Originals, bir Galaxy telefonla eşleştirildiğinde özel bir Adidas temasını kullanıma sunacak. Bu tema, kullanıcıların yeni bir kilit ekranı, yeni simgeler, arama ve mesajlar sayfalarında yeni tasarımlar kullanmasını sağlayacak. Ayrıca Adidas'ın internet sitesine erişmeyi sağlayan bir hızlı erişim simgesi de bu özel temada yer alacak. Galaxy Buds Pro'nun özel sürümünün ne kadar ilgi göreceğini zaman gösterecek.