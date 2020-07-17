Samsung Galaxy Note20’nin Render Görüntüleri Paylaşıldı

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi modeli olması beklenen Galaxy Note20'nin tasarımını tüm detaylarıyla gözler önüne seren render görüntüleri paylaşıldı. 360 derecelik bu render görüntüleri, Galaxy Note20 serisinin giriş modeline detaylı bir ilk bakış atmamıza olanak sağlıyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un, merakla beklenen yeni amiral gemisi ailesi Galaxy Note20 serisini önümüzdeki ağustos ayının ilk günlerinde tanıtması bekleniyor. Resmi lansman tarihine henüz bir aydan fazla süre olmasına rağmen cihaza dair yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde serinin en küçüğü olması beklenen Galaxy Note20’nin kanlı canlı görüntüleri internet ortamında paylaşılmıştı. Galaxy Note20 ailesinin nasıl görüneceğine bir ilk bakış attığımız bu görüntülerin ardından şimdiyse Galaxy Note20’nin tasarımını tüm detaylarıyla gözler önüne seren 360 derecelik render görüntüleri paylaşıldı.

Samsung Galaxy Note20 nasıl görünecek?

Görüntülere baktığımız zaman ilk dikkat çeken nokta kameralar oluyor. Arka tarafta sol üst köşeye dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera kurulumunda herhangi bir ToF ya da lazer odaklama sensörü yer almıyor. Bununla birlikte görüntülerde yer alan serinin en küçük üyesinde periskop sensör bulunmadığını, bu sebeple Galaxy Note20 Ultra ile aynı yakınlaştırma özelliklerine sahip olmayacağını da söyleyebiliriz.

Telefonun tasarımına dair Samsung hayranlarını şaşırtan bir diğer noktaysa ekranın kavisli değil, düz bir yapıya sahip olması oluyor. Böyle bir olasılık yaklaşık bir aydır konuşuluyordu ancak tasarımdaki bu değişikliğin yalnızca Galaxy Note20 tarafında mı olduğu yoksa serinin diğer üyelerinde de düz bir ekran tasarımı mı tercih edileceğini şimdilik bilmiyoruz.

Ekran kısmından devam edecek olursak ön kameranın, tıpkı Galaxy S20 serisinde de olduğu gibi ekranın üst / orta kısmına delik tasarımıyla yerleştirildiğini görebiliyoruz. Bu detay, Samsung’un Galaxy Note20 serisiyle birlikte ekran içi ön kameralara geçiş yapacağına dair söylentileri de ortadan kaldırmış oluyor.

Samsung’un yeni amiral gemisi ailesi Galaxy Note20 serisini, 5 Ağustos tarihinde düzenlenecek olan UNPACKED etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Galaxy Note20’ye dair şimdiye dek ortaya çıkan ve netleşen tüm detayları geçtiğimiz günlerde sizlere aktarmıştık. Telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için hemen yukarıda yer alan içeriğimize göz atabilirsiniz.