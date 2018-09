Samsung, bir gün önce tanıtım görsellerini yayınladığı iki yeni akıllı telefonu Galaxy J4+ ve Galaxy J6+'ı resmi olarak tanıttı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şirketin en yeni giriş seviye akıllı telefonları Galaxy J4+ ve Galaxy J6+’ı resmi olarak duyurdu. Büyük ölçüde birbirleri ile aynı özelliklere sahip olan iki cihazdan Galaxy J6+, cihazın sağ çerçevesine konumlandırılan parmak izi tarayıcı ve çift arka kamera ile Galaxy J4+’tan ayrılıyor.

Intinify Display tasarımlı her iki cihaz da 6 inç boyutunda HD+ ekrana sahip. Yine her iki model de Snapdragon 425 işlemcisinden güç alıyor olsa da Samsung, işlemcinin bölgeye göre değişiklik gösterebileceğini söyledi. Yine her iki cihaz da 3300mAh boyutunda bataryalarıyla bir günü rahatlıkla çıkaracak şarj ömrü sunuyor.

Samsung Galaxy J6+ Özellikler

Snapdragon 425 işlemci, Adreno 308 GPU

3GB RAM, 32GB depolama / 4GB RAM, 64GB depolama

6 inç (1480x720 piksel) HD+ ekran

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

13MP, f/1.9 diyafram+5MP, f/2.2 diyaframlı çift kamera

8MP, f/1.9 diyaframlı ön kamera

3300mAh batarya

4G VoLTE, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC

Samsung Galaxy J4+ Özellikler

Snapdragon 425 işlemci, Adreno 308 GPU

2GB RAM, 16GB depolama / 3GB RAM, 32GB depolama

6 inç (1480x720 piksel) HD+ ekran

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

13MP, f/1.9 diyaframlı arka kamera

5MP, f/2.2 diyaframlı ön kamera

3300mAh batarya

4G VoLTE, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC

Yeni Samsung Galaxy J6+ gri, kırmızı ve siyah renk seçenekleri ile satışa sunulurken, Galaxy J4+ siyah, altın ve pembe renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Cihazların fiyatları henüz açıklanmadı fakat satışa sunulmaları ile birlikte fiyatlar da belli olacaktır.