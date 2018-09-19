Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şirketin en yeni giriş seviye akıllı telefonları Galaxy J4+ ve Galaxy J6+’ı resmi olarak duyurdu. Büyük ölçüde birbirleri ile aynı özelliklere sahip olan iki cihazdan Galaxy J6+, cihazın sağ çerçevesine konumlandırılan parmak izi tarayıcı ve çift arka kamera ile Galaxy J4+’tan ayrılıyor.
Intinify Display tasarımlı her iki cihaz da 6 inç boyutunda HD+ ekrana sahip. Yine her iki model de Snapdragon 425 işlemcisinden güç alıyor olsa da Samsung, işlemcinin bölgeye göre değişiklik gösterebileceğini söyledi. Yine her iki cihaz da 3300mAh boyutunda bataryalarıyla bir günü rahatlıkla çıkaracak şarj ömrü sunuyor.
Samsung Galaxy J6+ Özellikler
- Snapdragon 425 işlemci, Adreno 308 GPU
- 3GB RAM, 32GB depolama / 4GB RAM, 64GB depolama
- 6 inç (1480x720 piksel) HD+ ekran
- Android 8.1 Oreo işletim sistemi
- 13MP, f/1.9 diyafram+5MP, f/2.2 diyaframlı çift kamera
- 8MP, f/1.9 diyaframlı ön kamera
- 3300mAh batarya
- 4G VoLTE, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC
Samsung Galaxy J4+ Özellikler
- Snapdragon 425 işlemci, Adreno 308 GPU
- 2GB RAM, 16GB depolama / 3GB RAM, 32GB depolama
- 6 inç (1480x720 piksel) HD+ ekran
- Android 8.1 Oreo işletim sistemi
- 13MP, f/1.9 diyaframlı arka kamera
- 5MP, f/2.2 diyaframlı ön kamera
- 3300mAh batarya
- 4G VoLTE, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC
Yeni Samsung Galaxy J6+ gri, kırmızı ve siyah renk seçenekleri ile satışa sunulurken, Galaxy J4+ siyah, altın ve pembe renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Cihazların fiyatları henüz açıklanmadı fakat satışa sunulmaları ile birlikte fiyatlar da belli olacaktır.