Samsung akıllı telefonlarda güncellemeleri almak için Samsung abonesi olmayı zorunlu hâle getirecek.

Samsung Galaxy cihazları kullanmak için teknik olarak bir Samsung hesabınız olmasına gerek yok ancak yakın gelecekte Galaxy Store mağazası için bu hesaplar zorunlu olacak gibi duruyor. Son Samsung Galaxy Store mağazası güncellemesi ile birlikte yeni uygulama indirmek, uygulama güncellemek ve hatta mağazaya girmek için abonelik istemeye başladı.

Konuyla ilgili olarak Samsung'un uygulamasında da bir bildirim görülüyor. Bu bildirimde "Yeni hizmet gereksinimi: Galaxy Store hizmetlerini kullanabilmek, örneğin uygulama yükleme, indirme ve güncelleme işlemlerini gerçekleştirebilmek için Samsung hesabınıza giriş yapmış olmanız gerekmektedir." ifadesi kullanılıyor.

Otomatik güncellemeler de etkilenebilir

Samsung Galaxy Store'da daha önce bir hesaba ihtiyaç duymaksızın güncellemeler yapılabiliyordu. Yeni hesap zorunluluğu, otomatik güncellemeleri de etklileyebilir. Galaxy Store'u pek çok kullanıcı değerli bulmasa da bazen Google Play'de bulunmayan önemli özellikler ya da güncellemeler için Galaxy Store'a ihtiyaç duyulabiliyor.

Samsung'un planladığı değişiklik 25 Eylül'de devreye girecek olsa da henüz tüm kullanıcılara bildirilmiş değil. Öte yandan bu durum Google Play Mağazası'nı etkilemeyecek. Yani kullanıcıların büyük kısmı bu durumdan çok da fazla etkilenmeyecek.

Samsung, bir süredir Galaxy cihazlarında Samsung hesabı oluşturulması için çalışmalar yapıyor. Son birkaç yıldır Samsung sık sık kullanıcıları hesap açmaya yönlendiriyor ve One UI üzerinden bildirimler gönderiyor.