Samsung Galaxy Note20 Geliyor: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note20 lansmanı, 5 Ağustos'ta düzenleyeceği "Unpacked" etkinliğinde yapılacak. Peki Galaxy Note20 ailesinin özellikleri, fiyatı ve tasarımı nasıl olacak? Sizin için tüm bilinenleri derledik.

Bildiğiniz üzere Samsung, yılda iki kere gerçekleştirdiği “Unpacked” adlı etkinliklerinde amiral gemisi telefon modellerini tanıtıyor. Geçtiğimiz Şubat ayında Galaxy S20’yi tanıtan Samsung, 5 Ağustos'ta gerçekleştireceği yılın son etkinliğinde ise Galaxy Note20 ailesini tanıtacak.

Peki Galaxy Note20 özellikleri, fiyatı ve tasarımı nasıl olacak. Sizin için telefon hakkında netleşen tüm detayları bir araya getirdik.

Tasarım

Note20 ve Note20 Ultra olarak iki ana model

Metal gövde

Parmak izi sensörü

USB Type-C

165 mm uzunluk, 77,2 mm genişlik, 10,7 mm kalınlık

Toz ve su geçirmezlik sertifikası IP68

Yeni modeller için her şey şimdilik bir sır gibi saklansa da ş modellere ait net fotoğraflar internet ortamına sızdırılmıştı. Samsung Ukrayna tarafından yanlışlıkla yayınlanan fotoğrafların üstüne bir de telefon kılıfı tasarımcılarından fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Kılıfların ve fotoğraftaki telefonların birbirine uyumlu olduğu anlaşılınca Note ailesinin ilk görüntüleri akıllarda yer edinmiş oldu.

Fotoğraflardan anlaşıldığı gibi Note ailesi bakır rengi metal bir gövdeye sahip olacak ve her iki modelin de kullanıcılar için yeterince büyük olacağını söyleyebiliriz. Her iki modelin de sunacağı renk seçenekleri henüz belli değil.. Yeni modellerin bir önceki nesillere göre daha kalın olması da beklentiler arasında.

Bugüne kadar telefonun hep sağ tarafında bulunan dokunmatik ekran kalemi S Pen, bu sefer solda konumlandırılmış görünüyor. Güç ve ses düğmeleri de telefonun sol kenarından sağ kenarına taşınmış. Yüz tanıma ve parmak izi okuma özellikleri de neredeyse artık her telefonda bulunan özelliklerin arasında yer alıyor. Galaxy Note20 ve Note20 Ultra belki yüz tanıma sistemine sahip olmayabilir ama ekrana gömülü parmak izi sensörü özelliğine şimdilik kesin olarak bakılıyor.

Ekran

6,7 inç ve 6,9 inç olmak üzere iki farklı boyutta QHD+ ekran paneli

2345 x 1084 piksel çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

20:9 en boy oranı

Gorilla Glass 6

Sızdırılan fotoğraflardan yapılan tahminlere göre Galaxy Note20 6,7 inçlik bir ekrana sahip olacakken Galaxy Note20 Ultra’nın ekran boyutu ise 6,9 inç olacak. Galaxy Note20’nin daha yuvarlak, Note20 Ultra’nın ise daha keskin hatlara sahip olacağı söylentiler arasında.

Bazı kaynakların verdiği bilgilere göre Galaxy Note20 ve Note20 Plus’ın ekranları QHD+ çözünürlüğüne ve 120 Hz yenilenme hızına sahip olacak.

Performans

Exynos 990 işlemci yongası (Yurt dışında Snapdragon 865 olabilir)

8 GB RAM

128 GB dahili depolama alanı

microSD kart desteği henüz kesinleşmedi

Bildiğiniz üzere 5G teknolojisi yavaş yavaş zamanda bütün dünyada kullanılabilir hale geliyor. Samsung Galaxy Note20 ve Note20 Ultra cihazlarının içinde de Galaxy S20 modellerinde kullanılan ve 5G teknolojisi ile uyumlu Snapdragon 865 yonga seti kullanılacağı tahmin ediliyor. Ancak Türkiye ve diğer bazı büyük pazarlarda, daha önce de olduğu gibi Exynos serisinin 990 işlemcisi tercih edilecek.

Galaxy Note20’den beklenen depolama alanı 128 GB. Daha az depolama alanları genellikle telefon şirketlerinin ekonomik modellerinde kullanılıyor ve Note ailesinin üst seviyeye ait olacağı düşünüldüğünde minimum 128 GB hafıza ideal gibi görünüyor.

Tahmin edilen özelliklerin arasında yeni Note ailesinin 12 GB RAM’e sahip olması da var. Telefonun microSD desteğine sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Batarya ve pil ömrü

4.000 - 4.300 mAh Li-Ion batarya

Kablosuz şarj

45 Watt hızlı şarj özelliği

Galaxy Note20 bataryası hakkında yapılan bir tahminde, telefonun batarya kapasitesinin Galaxy Note 10 ile aynı olacağı, bataryanın 3500 - 4500 mAh'lik bir kapasiteye sahip olacağı söyleniyor.

Aynı kaynağın daha sonradan yaptığı bir açıklamada, her iki telefonda kullanılan bataryaların boyutlarının aynı olacağı ancak Note20’de 4300 mAh, Note20 Ultra’da ise 4500 mAh batarya olacağı belirtildi. Yapılan tahminlere göre Note ailesinden beklediğimiz batarya kapasitesi minimum 4000 mAh bandı civarında.

Kamera

Ana: 108 MP f/1.8, 26mm

Ultra geniş açı: 12 MP, f/2.2, 13mm

Telefoto lens: 64 MP, f/3.4, 103mm

Ön kamera: 40 MP, f/2.2, 26mm

Bazı hatırı sayılır kaynaklar, Galaxy Note20 Ultra’nın 108 MP ana, 12 MP ultra geniş ve 13 MP periskop lensli kameraya sahip olacağını söylüyor. Kameraların arasında lazer odaklama ünitesinin de olacağı beklentiler arasında.

Samsung Galaxy S20 kamerasının 100x dijital zoom özelliği bulunuyordu ve bu özelliğin de Note ailesine geleceği söylentiler arasındaydı. Note20 ve Note20 Plus kameralarda 100x olmasa bile en az 50X dijital zoom özelliği beklentiler arasında.

Yeni Note ailesinin kameraları hakkındaki beklentiler ve öngörüler bu şekilde. 5 Ağustos’ta düzenlenecek olan “Unpacked” etkinliğinde, Samsung’un amiral gemisi modelleri için kameralarda ne kadar ileri gittiğini daha detaylı bir şekilde görebileceğiz.

Dokunmatik kalem: S Pen

S Pen, başlarda Note serisi için satışları yükselten en büyük özelliklerden birisiydi. Tamamen üretkenlik için tasarlanmış olan S Pen, yıllar boyunca yeni birkaç özelliğe sahip olmuş olsa da, son zamanlarda genellikle bir şeyler yazıp çizmeye yarayan ve kamera deklanşörüne sahip olan kalemden başka bir işe yaramıyordu.

Teknoloji guruları, Samsung’un yeni Note ailesiyle birlikte S Pen’i de geliştirmesini umut ediyor. S Pen’den beklenen yeni özelliklerin arasında kalem üzerinden video veya sesleri kontrol edebilmek ve kalemi bir uzaktan kumanda gibi kullanabilmek var. S Pen’in geliştirilip geliştirmeyeceğine dair sorularımızın cevaplarını sadece 5 Ağustos'ta düzenlenecek etkinlikte alabilecekmişiz gibi görünüyor.

İşletim sistemi ve arayüz

Fabrika çıkışlı Android 10 işletim sistemi

Samsung tarafından geliştirilen One UI 2 arayüzü

Yeni Samsung Galaxy Note20, fabrika çıkışlı olarak Android 10 işletim sistemine ve şirketin özel olarak kendi telefonları için geliştirdi One UI 2 arayüzüne sahip olacak. Galaxy Note20'nin amiral gemisi modeli olduğu düşünüldüğü zaman Android'in en son sürümüne sahip olması beklenen bir durum.

Samsung Galaxy Note20 teknik özellikleri

Ekran: 6,7 inç QHD+ ekran paneli

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

RAM:12 GB

Depolama Alanı: 128 GB

Ön Kamera: 40 MP

Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 12 MP

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı One UI2

Batarya: 4.000 - 4.300 mAh (45 Watt kablolu hızlı şarj desteği)

Samsung Galaxy Note20 Türkiye fiyatı

Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra’nın fiyatları, modeller henüz satışa sunulmadığı için bilinmiyor. Beklentiler, Galaxy Note20’nin 999 Dolar, Galaxy Note20 Ultra’nın ise 1299 Dolar olacağı yönünde. Bu da kabaca bir hesapla cihazların Türkiye'de minimum 10 bin TL fiyatla satışa sunulacağını gösteriyor.