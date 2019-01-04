Samsung Galaxy Note9, Galaxy S9 ve S9+'ın ardından Android'in son sürümü olan Android 9 Pie güncellemesine kavuştu.

Samsung, Android Pie One UI kullanıcı arayüzünü Galaxy Note9 için yayımladı. Güncelleme ilk olarak Almanya’dan bildirilse de başka bölgelerde de yayımlanmış olması muhtemel.

Güncelleme N960FXXU2CRLT yazılım sürümüyle, 2019 Ocak güvenlik yamasıyla geliyor ve uyarlanan parlaklık gibi yolları gözlenen Android Pie özelliklerini de getirmesi bekleniyor. Telefonunda beta yazılımını kullanan kullanıcılar ekstra 95 MB bir yükleme yapacaklar. Telefonuna beta sürümünü yüklemeyenlerin ne kadar büyüklükte bir dosya indirmelerinin gerektiği ise şu an için bilinmiyor.

İyi haber ise Samsung Galaxy S9 Pie güncellemesinin beta güncellemesini yüklemeyenler ve yükleyenler için eş zamanlı olarak yayımlanması oldu. Bu sebeple, Note9’da da durumun böyle olması bekleniyor.

Samsung Galaxy Note9, Galaxy S9 ve S9+’ın ardından Android 9 Pie güncellemesini alan üçüncü Samsung markalı telefon oldu.

Samsung Galaxy Note9’a sahip olan ancak güncelleme bildirimini almayan kullanıcılarımızın sistem güncellemelerini kontrol etmelerini öneririz.