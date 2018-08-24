Galaxy Note9'un Nasıl Üretildiğini Gösteren Video

Samsung, bugün itibari ile satışa çıkan Galaxy Note9'un nasıl üretildiğini gösteren bir video yayınladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un en yeni amiral gemisi olan Galaxy Note9 bugün itibari ile satışa çıkıyor. Son derece şık ve ergonomik bir tasarıma sahip olan Galaxy Note9, güçlü donanımı ve birbirinden gelişmiş özellikleri ile Android ekosisteminin en güçlü akıllı telefonlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Samsung, satışa çıkacak amiral gemisi Galaxy Note9 için resmi YouTube kanalı üzerinden bir video paylaştı. 45 saniye uzunluğundaki video, pek çok akıllı telefon kullanıcısının hayallerini süsleyen Galaxy Note9’un nasıl bir üretim sürecinden geçtiğini gösteriyor. Devasa üretim tesisindeki tüm Galaxy Note9’lar el değmeden üretiliyor.

Birbirinden güzel pek çok özelliğe sahip olan Galaxy Note 9 hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca Webtekno YouTube kanalının Galaxy Note9 incelemesine buradan, Galaxy Note9 sağlamlık testine de buradan ulaşabilirsiniz. Samsung’un Galaxy Note9 üretim videosunu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.