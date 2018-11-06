Samsung Galaxy S10, Cheetah Kod Adlı İşlemcisiyle Geliyor

Koreli teknoloji devi Samsung, bu sene amiral gemisi akıllı telefonlarıyla çok iyi bir performans sergileyememesine rağmen çeşitli yeniliklerle karşımıza çıkıyor.

Samsung, 2018 yılının başında piyasaya sürdüğü Galaxy S9 serisiyle kullanıcıları istediği gibi etkileyemedi ve bununla birlikte Galaxy S9 ve S9+, şirketin piyasadaki en kötü performans gösteren akıllı telefonları haline geldi. Şimdilerde ise Samsung, yeni piyasaya süreceği Galaxy S10 çiftiyle kullanıcıların tekrar gönlünü kazanmayı amaçlıyor.

Önümüzdeki sene güçlü bir şekilde piyasaya geri dönmek isteyen Samsung'un 3 adet Galaxy S10 modeli piyasaya süreceği konuşuluyor. Piyasaya çıkmamış akıllı telefonlara dair sızdırdığı bilgilerle ün salan Ice_Universe, gelecek olan yeni Samsung Exynos M4 işlemcisinin kod adının ‘Cheetah’ olduğunu iddia etti. Aslında bu Samsung'un yeni çıkaracağı akıllı telefonlar için planladığı küçük bir ayrıntı fakat Koreli teknoloji devi önümüzdeki sene büyük oynamayı hedefliyor.

Samsung'un önümüzdeki yıl piyasaya çıkaracağı yeni Galaxy S10 serisi için yeni işlemci geliştireceği de konuşuluyor. Söz konusu bilgilere göre bu işlemci 7nm'lik EUV tabanlı çift çekirdekli bir çipe sahip. Eğer bu haberler doğruysa ilk defa bir akıllı telefon EUV tabanlı bir çipe sahip olacak.

Şirket her ne kadar yenilik peşinde olsa da, yeni üreteceği bu işlemciler çapraz platform uyumluluğu ve özellik tekrarları konusunda hayli sıkıntı yaratabilir. Bakalım dev akıllı telefon üreticisi Samsung, bütün bu işlerin üstesinden gelip Galaxy S9 serisi ile kaybettiği birçok kullanıcıyı geri kazanabilecek mi?