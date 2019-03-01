Samsung, kullanıcıların Bixby tuşuna istedikleri uygulamayı atamasını sağlayan yeni Bixby özelliğini eski Galaxy amiral gemilerine de getirdi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2017 yılında piyasaya sürülen Galaxy S8 ailesi ile birlikte Samsung kullanıcılarını Bixby ile tanıştırmıştı. Fakat Bixby, aradan geçen iki yıla rağmen İngilizce hariç hiçbir dil desteği sunmadığı ve Google Asistan’ın yanında hiçbir işe yaramaz bir asistan gibi kaldığı için kullanıcılar tarafından pek de kullanılmadı.

Samsung, Galaxy S10 ailesi ile birlikte kullanıcılara Bixby tuşunu yeniden yapılandırma imkanı tanıdı. Böylece Bixby’i aktif olarak kullanmayan Galaxy S10 sahipleri, Bixby tuşu için yeni bir uygulama atayabileceklerdi. Yeniden yapılandırmanın ardından Bixby’i açmak için tuşa iki kere üst üste basılması gerekiyordu.

Güney Koreli şirket, bugün itibariyla Bixby tuşuna sahip olan tüm amiral gemileri Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy Note8 ve Galaxy Note9 için Bixby tuşu yapılandırma özelliği sunuyor. Böylece yalnızca Galaxy S10 kullanıcıları değil, tüm Samsung amiral gemisi kullanıcıları yanlışlıkla Bixby’i açma derdinden kurtuluyorlar.

Samsung, kullanıcılara ‘Bixby’i kullanmak istemiyorsanız başka bir uygulama atayabilirsiniz.’ dese de aynı zamanda adeta ‘Benim asistanımı kullanmıyorsanız, başka asistanı da kullanamazsınız.’ da diyor. Zira yeni güncelleme ile birlikte Üçüncü parti uygulamaları dahi atayabildiğimiz Bixby butonuna Google Asistan’ı atayamıyoruz.