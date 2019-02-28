Samsung Members'ın resmi internet sitesinde yayınlanan bir bildiri, Galaxy S10 serisinin tamamının ekran koruyucusunun fabrikadan uygulanmış olarak geleceğini söylüyor. Bu değişiklik, Samsung tarihinde bir ilk olacak.

Samsung, yayınladığı bildiride Galaxy S10 cihazlarının ekran koruyucusuyla gelmesinin sebebini "Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'taki ultrasonik parmak izi sensörünü tam işlevselliğiyle kullanmak ve ekran dayanıklılığıyla birlikte müşteri deneyimini iyileştirmek" ifadesiyle açıklıyor.

Samsung; bildirinin devamında kullanıcılara, cihazla birlikte gelen ekran koruyucusunu değiştirmek istemeleri durumunda sadece Samsung markalı ürünler kullanmaları önerisinde bulunuyor. Hatırlayacak olursak Galaxy S10 lansmanından önce ekran koruyucuları ile ilgili birtakım iddialar dolanmaya başlamış ve ekran altındaki parmak izi sensörünün cam ekran koruyucularıyla çalışmadığı ortaya çıkmıştı.

Muhtemelen Samsung'un bunu yapmasındaki amaç, kullanıcıların sonradan taktıkları ekran koruyucuların sensörü bloke etmesiyle gelebilecek olan şikayetleri önlemek. Galaxy S10e'de parmak izi okuyucusu gömülü olmasa da Samsung, bu model için de aynı işlemi gerçekleştirecek.

Her ne kadar Samsung amiral gemisi telefonlarına ilk defa fabrika çıkışlı bir koruyucu takıyor olsa da bu uygulamayla ilk kez karşılaşmıyoruz. Örneğin Çinli firma OnePlus, son çıkardığı telefon 6T de dahil olmak üzere birçok telefonunu ekran filmini uygulamış olarak satıyor.